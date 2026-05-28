山野県政初の定例会となる石川県の6月議会が28日、開会しました。石川県の山野知事は「108万県民の命と暮らしを守り抜く」などと、改めて所信を述べました。



28日に開会した石川県の6月議会。



山野知事が初めて編成した本格予算となる、6月補正予算案が提出されました。

山野知事は議案説明に先立ち、改めて自身の県政運営に対する所信を述べました。



石川県・山野 之義 知事：

「108万県民の命と暮らしを守り抜き、石川県政をさらに発展させるため、全身全霊で職務にまい進する決意を新たにしている」「現場主義を基本に据えつつ、県全体の総力を結集しながら、施策を着実に推し進めていく」





補正予算案は一般会計の総額が489億6653万円で、このうち、125億円余りを能登半島地震と豪雨への対応に充当します。

主な事業として、復興公営住宅以外にも既存の公営住宅などの家賃を無償化する経費として約31億円が充てられます。



その他、4月に金沢市二俣町で発生した県道の崩落事故を受け、石川県内で見つかった危険箇所の対策工事などに10億円を確保しました。



また、ゼロ予算の取り組みとして、奥能登、中能登、南加賀の3地区の既存施設に、知事が一定期間滞在して地元関係者と意見交換をする「移動知事室」を順次、設置します。

一方、前県政からの継続課題である奥能登新病院の分べん機能については、ことし8月に開く検討会で一定の結論を出す方針です。



石川県・山野 之義 知事：

「妊婦さんと生まれてくる子どもの安全が一番。その体制が(新病院で)しっかりと取ることができるのか、取るとするならどんなことが必要なのか、次(8月)の検討会の中で決めていきたいと思っている」

開会に伴い、県議会で単独過半数を占める最大会派・自民党の宮下正博幹事長は、“是々非々”の姿勢を強調しました。



自民党石川県連・宮下 正博 幹事長：

「今まで(前県政)とそう大して変わりはないと思うが、自民党としてしっかり言うことは言わせていただく。“是は是、非は非”でやっていきたいという思いで、皆さん(議員団)とも話をした」

非自民系の第2会派、未来石川の吉田修会長は議会での質問などを通じ、知事の真意に迫りたいとしました。



未来石川・吉田 修 会長：

「所信表明については行政の役人の皆さんが作って、これを読んでくれという話であったんだろうと思うので、知事自身がどう思っていらっしゃるのかを聞きたい」

石川県の6月議会は6月18日まで開かれ、2日には自民党による代表質問、4日からは各会派による一般質問が行われます。

