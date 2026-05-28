Aぇ! groupら主演『おそ松さん』入場者特典第1弾はステッカー 第2弾は劇場で見られるF6ライブ映像
6月12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』より、入場者特典情報が解禁された。
【写真】入場者特典第2弾として、“びっくりするほどルックスがいい”実写「F6」のライブシーンを本編上映後に期間限定上映！
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。実写映画第2弾では、Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の4人と草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村拓哉がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。
入場者特典の第1弾は、「映画『おそ松さん』特シェー!!!!!?」ステッカーが全国の上映劇場にて配布となる。本ポスタービジュアルのデザインに加え、チラシに掲載されている6つ子たちのおんぶ姿、さらにそれぞれのシェーポーズをあしらった可愛らしいデザインとなっている。入場者特典第1弾は、6月12日の公開初日から14日までの3日間限定の配布。
第2弾特典には、劇中に登場するユニットF6（エフシックス）のライブ映像を収録。F6とは、テレビアニメ『おそ松さん』に登場する、“びっくりするほどルックスがいい”6つ子のイケメンver.で、アニメでも登場するたび大きな話題を呼んできた人気キャラクター。そんなF6が、本作でまさかの実写ライブシーンとして満を持して登場。劇中ではアイドルユニットとして華やかなパフォーマンスを披露。Aぇ! group、草間リチャード敬太、西村拓哉らが、圧巻のダンスと歌唱で“本領発揮”している圧巻のライブ映像だ。
本編内では舞台『おそ松さん on STAGE』でも披露された人気の楽曲「FANTASTIC ECSTASY」の一部ライブパフォーマンスが盛り込まれている、第2弾来場者特典としてフル尺の約5分にわたる豪華ライブシーンが本編の上映後に後付け映像として上映。入場者特典第2弾は6月19日から7月5日までの期間限定で全国の上映劇場で鑑賞できる。
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』は、6月12日公開。
【写真】入場者特典第2弾として、“びっくりするほどルックスがいい”実写「F6」のライブシーンを本編上映後に期間限定上映！
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。実写映画第2弾では、Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の4人と草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村拓哉がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。
第2弾特典には、劇中に登場するユニットF6（エフシックス）のライブ映像を収録。F6とは、テレビアニメ『おそ松さん』に登場する、“びっくりするほどルックスがいい”6つ子のイケメンver.で、アニメでも登場するたび大きな話題を呼んできた人気キャラクター。そんなF6が、本作でまさかの実写ライブシーンとして満を持して登場。劇中ではアイドルユニットとして華やかなパフォーマンスを披露。Aぇ! group、草間リチャード敬太、西村拓哉らが、圧巻のダンスと歌唱で“本領発揮”している圧巻のライブ映像だ。
本編内では舞台『おそ松さん on STAGE』でも披露された人気の楽曲「FANTASTIC ECSTASY」の一部ライブパフォーマンスが盛り込まれている、第2弾来場者特典としてフル尺の約5分にわたる豪華ライブシーンが本編の上映後に後付け映像として上映。入場者特典第2弾は6月19日から7月5日までの期間限定で全国の上映劇場で鑑賞できる。
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』は、6月12日公開。