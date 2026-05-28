「まるでパリコレモデル」“奇跡の50代”望月理恵、ヘアメイクで激変 ファン仰天
フリーアナウンサーの望月理恵が28日にInstagramを更新し、司会業をこなしたオフショットを公開。いつもとは違う雰囲気、ヘアメイクにファンから反響が寄せられている。
【写真】こんな美しい50代いる!? 望月理恵、いつもよりモードな雰囲気に（4枚）
望月は「司会のお仕事の日、いつもと雰囲気が違うメイクと髪型に 仕上げて頂きました」と報告し、いつもよりモードな雰囲気に仕上がった自身の白シャツ姿をアップ。「メイクさんの技術にびっくり!!」と驚いているが、「メイクじゃなくても普段の肌もツヤツヤに させたいな〜」「まずは睡眠、食事、そして飲み過ぎも注意しよう」と美への意識の高さをうかがわせている。
コメント欄には「うつくしい!!!!!!!!!!!!」「まるでパリコレモデルのような佇まいの美しさです」「キレイでなんでも似合う」「全然違う エレガント」「クールビューティーモッチーも素敵」といった称賛が寄せられている。
■望月理恵（もちづき りえ）
1972年2月8日生まれ。兵庫県出身。オーディションに合格し、1994年放送の『世界ふしぎ発見!』（TBS系）にミステリーハンターとして出演。以降はタレント、フリーアナウンサーとして活躍し『ズームイン!!サタデー』（日本テレビ系）、『DayDay.』（日本テレビ系）、『THE TIME,』（TBS系）などの番組に出演。
引用：「望月理恵」Instagram（＠mochiee28）
【写真】こんな美しい50代いる!? 望月理恵、いつもよりモードな雰囲気に（4枚）
望月は「司会のお仕事の日、いつもと雰囲気が違うメイクと髪型に 仕上げて頂きました」と報告し、いつもよりモードな雰囲気に仕上がった自身の白シャツ姿をアップ。「メイクさんの技術にびっくり!!」と驚いているが、「メイクじゃなくても普段の肌もツヤツヤに させたいな〜」「まずは睡眠、食事、そして飲み過ぎも注意しよう」と美への意識の高さをうかがわせている。
■望月理恵（もちづき りえ）
1972年2月8日生まれ。兵庫県出身。オーディションに合格し、1994年放送の『世界ふしぎ発見!』（TBS系）にミステリーハンターとして出演。以降はタレント、フリーアナウンサーとして活躍し『ズームイン!!サタデー』（日本テレビ系）、『DayDay.』（日本テレビ系）、『THE TIME,』（TBS系）などの番組に出演。
引用：「望月理恵」Instagram（＠mochiee28）