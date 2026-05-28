那須川天心、ギスギスしたSNSに“提言” 「天心くんの言うとおり」「素敵な言葉」共感殺到
元キックボクサー、元総合格闘家で現在はプロボクサーとして世界王者を目指す那須川天心が27日、自身のInstagramを更新し、「もめ事ばっかり」なSNSに向けて提言。ファンから共感の声が殺到している。
【写真】那須川天心、センスあふれる個展ショット（3枚）
那須川は「みんな元気ですか？ 元気じゃなきゃいけないと言うのは無いけど なんかみんな元気無いような気がして」と心境を語り「どのSNSやニュースでも開けば揉め事ばっかりだし嫌気さしてるんじゃ無いかなと思いまして…俺だけだったらごめんね」と断りつつも「少しでも良いから他人じゃなくて自分に集中してあげましょう 自分が思っているよりあなたは素晴らしいよ！身近な幸せに気づけますように！」と願いを語っている。
この那須川の提言にコメント欄には「うん、ちょっと元気なかった けど元気出たよ いつもありがとう」「天心くんやさしい！！！ありがとう！！少し元気でました」といった励まされたという声のほか「正に天心くんの言うとおりで、自分に集中しようと思う今日この頃です」「わかってますね いつも素敵な言葉を言ってくれてありがとう」という共感の声も寄せられている。
■那須川天心
日本のプロボクサー、元キックボクサー。千葉県松戸市出身の1998年8月18日生まれ。2023年にボクシング転向し、無敗のまま連戦連勝を重ね2025年11月に井上拓真とのWBC世界バンタム級王座決定戦にたどり着くも、初黒星。今年4月の再起戦となったファン・フランシスコ・エストラーダ戦を9R終了TKO勝利し、井上の持つWBCのベルト獲得にリベンジの機会を得ている
引用：「那須川天心」Instagram（＠tenshin.nasukawa）
【写真】那須川天心、センスあふれる個展ショット（3枚）
那須川は「みんな元気ですか？ 元気じゃなきゃいけないと言うのは無いけど なんかみんな元気無いような気がして」と心境を語り「どのSNSやニュースでも開けば揉め事ばっかりだし嫌気さしてるんじゃ無いかなと思いまして…俺だけだったらごめんね」と断りつつも「少しでも良いから他人じゃなくて自分に集中してあげましょう 自分が思っているよりあなたは素晴らしいよ！身近な幸せに気づけますように！」と願いを語っている。
■那須川天心
日本のプロボクサー、元キックボクサー。千葉県松戸市出身の1998年8月18日生まれ。2023年にボクシング転向し、無敗のまま連戦連勝を重ね2025年11月に井上拓真とのWBC世界バンタム級王座決定戦にたどり着くも、初黒星。今年4月の再起戦となったファン・フランシスコ・エストラーダ戦を9R終了TKO勝利し、井上の持つWBCのベルト獲得にリベンジの機会を得ている
引用：「那須川天心」Instagram（＠tenshin.nasukawa）