今田美桜、美スタイル際立つオフショットにネット衝撃「可愛すぎ！」「本当に眼福」
女優・今田美桜が所属するコンテンツ・スリーの公式Instagramが、28日までに更新され、今田の美しさ際立つ姿を披露。ファンから反響が寄せられた。
【写真】今田美桜、タイトなドレス姿で魅了「美しすぎる」「スタイル抜群」（4枚）
3月9日には「@dior」とつづり、自身のInstagramでクールな近影を公開し話題を呼んでいた今田。約1か月振りの投稿となる先月の投稿では「たのしかった日 ありがとう〜」とつづり、タイトな白トップス×ミニスカ姿を披露、ネットは釘付けに。
今回はコンテンツ・スリーの公式Instagramが「『今田美桜スペシャルイベント2026』 オリジナルグッズ撮影のオフショット」とつづり、様々な衣装姿の今田を披露。ファンからは「可愛すぎる」「本当に眼福です」などのコメントが多数集まっている。
■今田美桜（いまだ みお）
1997年3月5日生まれ。福岡県出身。2017年10月期放送の月9ドラマ『民衆の敵〜世の中、おかしくないですか!?〜』（フジテレビ系）に出演し注目を集めると、翌年には4月期ドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS系）に出演。2021年には映画『東京リベンジャーズ』でヒロインを演じ第45回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞している。昨年は主演を務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）が放送されていた。
引用：「今田美桜」Instagram（@imada_mio）、「コンテンツ・スリー」Instagram（@contents__three）
【写真】今田美桜、タイトなドレス姿で魅了「美しすぎる」「スタイル抜群」（4枚）
3月9日には「@dior」とつづり、自身のInstagramでクールな近影を公開し話題を呼んでいた今田。約1か月振りの投稿となる先月の投稿では「たのしかった日 ありがとう〜」とつづり、タイトな白トップス×ミニスカ姿を披露、ネットは釘付けに。
■今田美桜（いまだ みお）
1997年3月5日生まれ。福岡県出身。2017年10月期放送の月9ドラマ『民衆の敵〜世の中、おかしくないですか!?〜』（フジテレビ系）に出演し注目を集めると、翌年には4月期ドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS系）に出演。2021年には映画『東京リベンジャーズ』でヒロインを演じ第45回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞している。昨年は主演を務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）が放送されていた。
引用：「今田美桜」Instagram（@imada_mio）、「コンテンツ・スリー」Instagram（@contents__three）