メ～テレ（名古屋テレビ）

28日から「特別警報」や「警報」などの防災気象情報が変わります。道路の冠水、川の氾濫、土砂崩れなど、天気がもたらす被害から身を守るための基準がより分かりやすくなります。

三重県と奈良県を結ぶ自動車専用道路、名阪国道では28日、大雨などで道路を通行止めにする際に使われる交通遮断機の操作訓練が行われました。

名阪国道の関ICと伊賀ICの間は連続雨量が230ミリを超えると安全確保のため通行止めにする「事前通行規制区間」になっていて、交通遮断機を使って道路に車が入れないように封鎖します。

訓練では、名阪国道への進入路を封鎖する交通遮断機のバーが正常に動くかどうか確認しました。2023年8月の台風7号の際にも使用されています。

「これから梅雨の季節に入るが大雨の際には事前に情報を収集し、通行止めへのご理解とご協力をお願いしたい」（国土交通省 北勢国道事務所 三治伝 副所長）

一方、愛知県豊橋市の豊川河川敷では、梅雨の時期を前に大雨による川の氾濫に備えた訓練が行われました。

大雨などで街が浸水した際は、浸水被害を最小限に抑えるため、ポンプ車が水を吸い上げて川に排水します。

「雨の降り方も強くなっている。家屋に水がたまる現象も起きている。（ポンプ車をうまく使うために）普段から顔が見える関係をつくることが大切」（豊橋河川事務所 松原克彦 副所長）

こうした大雨などの際に発表される防災気象情報が28日から変わります。特に注意したいのが、雨に関する警戒情報です。

それぞれの災害は5段階で表され、レベル5が特別警報、レベル4は危険警報、レベル3は警報、レベル2は注意報に統一。

レベル4の「危険警報」は今回新たに設けられました。

大きな川の氾濫に関する情報を伝えるのが「河川氾濫」、土砂崩れへの警戒を呼びかけるのが「土砂災害」、中規模程度の川の氾濫などへの注意を呼びかけるのが「大雨」です。