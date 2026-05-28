炎のライブキッチンで夏のタイ料理体験！ センタラグランドホテル大阪「ファイヤーランチビュッフェ」

記事ポイント 大阪・なんばのセンタラグランドホテル大阪が、2026年6月1日〜8月31日の夏季限定で炎をテーマにしたランチビュッフェを開催しますタイ料理・和食・洋食・デザートを含む約40種類のメニューが並び、ライブキッチンでは藁焼きやフランベなど火を使った調理演出が体験できます料金はお一人様6,500円（税・サービス料込）、11:30〜14:30の開催です 大阪・なんばのセンタラグランドホテル大阪が、2026年6月1日〜8月31日の夏季限定で炎をテーマにしたランチビュッフェを開催しますタイ料理・和食・洋食・デザートを含む約40種類のメニューが並び、ライブキッチンでは藁焼きやフランベなど火を使った調理演出が体験できます料金はお一人様6,500円（税・サービス料込）、11:30〜14:30の開催です

大阪・なんば中心部に位置するセンタラグランドホテル大阪が、2026年の夏限定グルメイベントを開催します。

舞い上がる炎と藁焼きの煙、強火でダイナミックに仕上げるライブキッチンが、ホテルの2階レストランに夏の熱気をもたらします。

タイ料理・和食・洋食・デザートまで約40種類が一度に揃うビュッフェは、グルメ好きの女性から家族連れまで幅広い層が楽しめる内容です。

センタラグランドホテル大阪「ファイヤーランチビュッフェ」





期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）時間：11:30〜14:30会場：センタラグランドホテル大阪 2階 タイ料理レストラン「スアンブア」料金：お一人様 6,500円（税・サービス料込）予約・問合せ：センタラグランドホテル大阪 レストラン予約窓口

センタラグランドホテル大阪の2階にあるタイ料理レストラン「スアンブア」が、2026年6月1日から8月31日の期間限定で「ファイヤーランチビュッフェ」を開催します。

タイ政府認定「Thai SELECT」2つ星を取得する「スアンブア」が手がけるビュッフェには、本格タイ料理を軸に和食・洋食・デザートまで約40種類のメニューが揃います。

ビュッフェの軸となるのは、炎を使ったライブキッチンです。

タイ料理・和食・洋食それぞれのステーションで、シェフが目の前で火を扱いながら料理を仕上げます。

炎が立ち上がる視覚的な演出と調理の熱気が、食事の場に非日常の空気をつくり出します。

料金はお一人様6,500円（税・サービス料込）で、予約はセンタラグランドホテル大阪のレストラン予約窓口またはオンラインで受け付けています。

タイ料理ステーション





タイ料理ステーションでは、強火調理を活かしたライブキッチンメニューが中心に並びます。

「空芯菜のにんにくと唐辛子炒め 豆鼓風味」は、強火で一気に炒め上げることでシャキシャキした食感と香ばしさ、唐辛子の刺激的な辛みが引き出された一品です。





定番メニューには「トムヤンクン」「チキングリーンカレー」「牛ひき肉のガパオ炒め」が並び、レモングラス・バジル・唐辛子といったタイのハーブとスパイスが各皿に効いています。

さらにタイ出身シェフが手がけるローカルタイ料理として、「豚トロのグリル タイ風スパイシー・ジャオソース」や「北タイ風ソーセージ」など現地の屋台に由来するメニューも提供されます。





白身魚の揚げ焼きにチリソース・カフィアライムリーフ・赤唐辛子を重ねた辛味タイ料理は、タイ出身シェフが手がけるローカルラインアップの一品です。

日本ではまだ馴染みの薄いタイのローカルフードを、ビュッフェ形式で気軽に試せる機会となっています。

洋食・和食ステーション





洋食ステーションでは、シェフが目の前で焼き上げる「炎の国産ポークロイン ベリーソース」が提供されます。

香ばしく焼いた国産ポークをしっとりジューシーにローストし、立ち上がる炎とともに肉の旨みを最大限に引き出した一品です。

そのほか「ビーフシンの赤ワイン煮込み」「ほうれんそうのラザニア」「ピッツァ アル トランチョ」など、ホテルビュッフェならではの洋食メニューも揃います。





和食ステーションでは、藁の炎で一気に焼き上げる「本日の鮮魚の藁焼き」が提供されます。

藁焼き特有のスモーキーな香りが魚の旨みと重なり、炎と煙が立ち上る迫力ある調理シーンとともに、香ばしさと鮮魚の旨みが一皿に凝縮されています。

デザートコーナー

デザートコーナーでは、目の前でフランベする「バナナクレープフランベ」が提供されます。

炎でキャラメリゼしたバナナの甘い香りとクレープが組み合わさり、スイーツの場でも炎をテーマにした演出が体験できます。

そのほか「スモアカップ」「スパイスチャイプリン」「ハイビスカスゼリー」など、夏らしいエキゾチックなスイーツも複数ラインアップしています。

レストラン「スアンブア」の空間





タイ料理レストラン「スアンブア」は、活気あるタイのマーケットや屋台をコンセプトにした空間です。

入口にはタイを象徴するトゥクトゥクが飾られ、色鮮やかな装飾とスパイスの香りが店内に広がっています。





店内には「THAI Social Hub」のネオンサインとトゥクトゥクを模したインテリアが配置され、タイのナイトマーケットを思わせる非日常的な雰囲気が演出されています。

タイ政府認定「Thai SELECT」2つ星を取得したレストランとして、本場タイ料理の品質を保証する認定を受けた空間で夏限定のビュッフェが体験できます。

ホテル概要





センタラグランドホテル大阪は、タイの大手ホテルグループ「センタラ ホテルズ＆リゾーツ」が手がける日本第一号店として、2023年7月に大阪市浪速区難波中2-11-50に開業した33階建てのホテルです。

スイートやコネクティングルームを含む515室の客室と8つのレストラン＆バーを備え、最上階には大阪の夜景を見渡せるルーフトップレストランが入っています。





ホテル最上階のルーフトップバーは、夕暮れ時に赤紫に染まる空を背景に、アーチ型ガラス構造のバーカウンターと白いイルミネーションチェアが並ぶ眺望空間です。

ディナーやカクテルタイムに都市の夜景を楽しめるロケーションとして、大阪のランドマーク的な存在となっています。

「ファイヤーランチビュッフェ」は、タイ政府認定2つ星を誇る「スアンブア」が2026年の夏だけに用意した特別ビュッフェです。

強火調理のタイ料理・藁焼きの和食・フランベデザートという3ステーション構成で、炎をテーマにした演出と約40種類のメニューが一度に揃います。

6,500円（税・サービス料込）で2026年8月31日まで体験できます。

センタラグランドホテル大阪「ファイヤーランチビュッフェ」の紹介でした。

よくある質問

Q. タイ料理が苦手でも楽しめるメニューはありますか？

A. 和食ステーションの「本日の鮮魚の藁焼き」や洋食ステーションの「炎の国産ポークロイン ベリーソース」「ビーフシンの赤ワイン煮込み」「ほうれんそうのラザニア」など、タイ料理以外のメニューも複数用意されています。

デザートも「スモアカップ」「スパイスチャイプリン」「ハイビスカスゼリー」など多彩なラインアップです。

Q. 「ファイヤーランチビュッフェ」はいつまで開催されますか？

A. 2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間限定開催です。

毎日11:30〜14:30の時間帯に、センタラグランドホテル大阪 2階のタイ料理レストラン「スアンブア」で提供されます。

Q. 「Thai SELECT」2つ星とはどのような認定ですか？

A. タイ政府が認定する本場タイ料理の品質認証制度です。

「スアンブア」はこの認定の2つ星を取得しており、タイ料理の本格性・品質の高さが政府基準で保証されています。

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