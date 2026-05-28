後藤氏が100社超の不採用から立て直した実績！ 和歌山労働局「中高年リスキリングセミナー」

記事ポイント 和歌山労働局主催、35〜59歳対象のリスキリングセミナーが2026年8月1日（土）に無料開催40代で3度の離職・100社以上の不採用を経験した後藤宗明氏が第1部の講師として登壇対面（定員30名）とオンライン（Zoom・定員なし）のハイブリッド形式で参加できます 和歌山労働局主催、35〜59歳対象のリスキリングセミナーが2026年8月1日（土）に無料開催40代で3度の離職・100社以上の不採用を経験した後藤宗明氏が第1部の講師として登壇対面（定員30名）とオンライン（Zoom・定員なし）のハイブリッド形式で参加できます

中高年層のキャリア再構築を後押しするセミナーが、和歌山県で開催されます。

和歌山労働局が主催する「令和8年度中高年世代活躍応援プロジェクト事業」の一環として、リスキリングをテーマにした無料イベントが2026年8月1日（土）に実施されます。

対面とオンラインのハイブリッド形式で、就職氷河期世代を含む35歳以上59歳以下の方を対象としています。

和歌山労働局「中高年リスキリングセミナー」





日時：2026年8月1日（土）13：30〜15：30（受付 13：00〜）対象：和歌山県内の就職氷河期世代を含む概ね35歳以上59歳以下の方参加費：無料開催形式：対面およびオンライン（Zoom）のハイブリッド会場（対面）：Wajima本町ビル6階（和歌山県和歌山市本町1-22）定員：対面30名（先着順。定員に達した場合はオンライン案内）／オンライン定員なし申込締切：2026年7月28日（火）申込方法：チラシ記載の二次元コードから主催：和歌山労働局（令和8年度中高年世代活躍応援プロジェクト事業）

本セミナーは、急速なDX（デジタルトランスフォーメーション）や市場環境の変化を背景に、職業能力の再開発・再教育を指す「リスキリング（Reskilling）」への関心が高まるなか企画されます。

キャリア・ブレスユーが受託運営し、実践的な内容で中高年層の市場競争力を高める場となっています。

セミナーは第1部と第2部の2部構成で、13：30から15：00まではリスキリングをテーマにした講演、15：00から15：30はパネルディスカッションが行われます。

当日参加が難しい場合も、専用ホームページにてアーカイブ動画が用意されます（要申込）。

第1部：リスキリング講演

第1部の講師を務めるのは、ジャパン・リスキリング・イニシアチブ代表理事の後藤宗明氏です。

富士銀行（現みずほ銀行）出身で、ニューヨークでのグローバル人材育成スタートアップ起業、外資フィンテック日本法人代表、アクセンチュアでの人事領域DX・採用戦略従事、AIスタートアップのシリコンバレー拠点立ち上げといった多彩な経歴を持ちます。

後藤氏自身が40代で3度の離職と100社以上の不採用を経験しながらキャリアを立て直した実績を持ち、2021年には日本初のリスキリング特化型非営利団体を設立しています。

著書『中高年リスキリング-これからも必要とされる働き方を手にいれる』の著者でもあり、政府・自治体・企業のリスキリング推進を支援してきた知見が本セミナーに活かされます。

第2部：パネルディスカッション

第2部では「就職氷河期世代・中高年に求められる『ポータブルスキル』『リスキリング』」をテーマにパネルディスカッションが実施されます。

後藤宗明氏に加え、日本リスキリングキャリアコンサルタント協議会代表理事の古今堂靖氏がパネリストとして参加します。

モデレーターは、1級キャリアコンサルティング技能士の資格を持つキャリア・プレスユー代表取締役の東正志氏が担当します。

専門家2名が今後の働き方について具体的な議論を展開する30分間となっています。





申し込みはチラシ等に記載の二次元コードから受け付けています。

対面参加は30名の先着順で、定員に達した場合はオンライン（Zoom）での案内となります。

オンラインは定員の制限がなく、申込締切は2026年7月28日（火）です。

日本初のリスキリング特化型非営利団体の代表理事が、自身のキャリア転換の実体験をもとに語る講演は、同じ境遇に直面している中高年層にとって実践的な指針となります。

参加費無料・ハイブリッド開催という形式で、和歌山県内の35〜59歳の方が気軽に受講できる機会となっています。

和歌山労働局「中高年リスキリングセミナー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 当日参加できなかった場合、セミナーの内容はあとから視聴できますか？

A. 専用ホームページにてアーカイブ動画が用意されます。

視聴には事前申し込みが必要です。

Q. 対面参加の定員に達した場合、申し込みはどうなりますか？

A. 対面の定員（30名）に達した場合、オンライン（Zoom）での参加案内となります。

オンラインは定員の制限がなく、申込締切の2026年7月28日（火）まで受け付けています。

Q. 後藤宗明氏の著書はどのような内容ですか？

A. 『中高年リスキリング-これからも必要とされる働き方を手にいれる』のタイトルで刊行されています。

中高年層が市場で働き続けるためのリスキリングの実践的な内容が収録された著作です。

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