ポラリス・ホールディングス、旅行予約サービス「Booking.com（ブッキングドットコム）」への不正アクセスにより、不正送金の被害を受けたことを明らかにした。

5月23日に、ブッキングドットコムのグループアカウントに異常を検知し調査を開始。その後の調査で、複数のホテルで売上金受領口座情報が第三者の口座に不正改ざんされていたことが判明した。1軒のホテルでは本来受領すべき売掛金の一部が不正口座に振り込まれ、現時点で約900万円の損失が発生している。その他の複数のホテルでも同様の口座改ざんが確認されたが、早期対応により不正送金は未然に防止した。

同時期には、一部ホテルの宿泊予約者に対するフィッシングメッセージの送信も確認されており、ブッキングドットコムの管理画面への不正アクセスで取得された情報が悪用された可能性があるとして調査を進めている。外部予約管理システムを経由した情報漏えいの可能性も含めて確認中としている。

現時点で顧客のクレジットカード情報の漏えいは確認されていないが、個人情報の漏えいの有無については精査中。全ホテルのブッキングドットコム関連アカウントのパスワード変更、アクセスログの開示要請、被害拡大防止措置を実施した。業績への影響は軽微と見込んでいるとしている。