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■台風6号(チャンミー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年5月28日15時45分発表　気象庁

28日15時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯13度00分 (13.0度)
東経135度30分 (135.5度)
進行方向、速さ    北西 ゆっくり
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    全域 330 km (180 NM)

29日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯15度30分 (15.5度)
東経133度25分 (133.4度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    105 km (57 NM)

30日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯17度25分 (17.4度)
東経130度30分 (130.5度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)
暴風警戒域    全域 290 km (155 NM)

31日15時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯20度30分 (20.5度)
東経128度05分 (128.1度)
進行方向、速さ    北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    945 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
予報円の半径    220 km (120 NM)
暴風警戒域    全域 390 km (210 NM)

1日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯23度50分 (23.8度)
東経126度40分 (126.7度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)
暴風警戒域    全域 460 km (250 NM)

2日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    東シナ海
予報円の中心    北緯28度20分 (28.3度)
東経128度30分 (128.5度)
進行方向、速さ    北北東 20 km/h (12 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
暴風警戒域    全域 520 km (280 NM)

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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