【漢字間違い探しクイズ】1分以内で挑戦しよう！「頂」の中にある別の漢字は？
たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！
「頂」という漢字がずらりと並んでいますが、その中にひっそりと別の漢字が1つだけ紛れています。どれも同じように見えてしまいがちですが、注意深く見ると必ず違いが見えてくるはず。制限時間は1分間、集中して探してみましょう！
ヒント：答えの漢字は上半分にあります。
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▼解説
「頂」と「頃」はどちらも右側に「頁」を持つ漢字ですが、左側の部分が異なります。「頂」は「丁」、「頃」は「匕」です。右側が同じ形なので全体的によく似て見え、見落としやすい難問でした。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
「頂」という漢字がずらりと並んでいますが、その中にひっそりと別の漢字が1つだけ紛れています。どれも同じように見えてしまいがちですが、注意深く見ると必ず違いが見えてくるはず。制限時間は1分間、集中して探してみましょう！
問題：「頂」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。
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正解：頃正解は上から1つ目、左から7つ目「頃」でした。
▼解説
「頂」と「頃」はどちらも右側に「頁」を持つ漢字ですが、左側の部分が異なります。「頂」は「丁」、「頃」は「匕」です。右側が同じ形なので全体的によく似て見え、見落としやすい難問でした。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)