ずらりと並んだ「頂」の中に、1つだけ異なる漢字が隠れています。似た形の漢字がたくさん並ぶと見分けが難しい！ 制限時間は1分、集中力を発揮して探してみましょう。

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たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！

「頂」という漢字がずらりと並んでいますが、その中にひっそりと別の漢字が1つだけ紛れています。どれも同じように見えてしまいがちですが、注意深く見ると必ず違いが見えてくるはず。制限時間は1分間、集中して探してみましょう！

問題：「頂」に紛れた別の漢字は？

たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。

ヒント：答えの漢字は上半分にあります。

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正解：頃

正解は上から1つ目、左から7つ目「頃」でした。

▼解説
「頂」と「頃」はどちらも右側に「頁」を持つ漢字ですが、左側の部分が異なります。「頂」は「丁」、「頃」は「匕」です。右側が同じ形なので全体的によく似て見え、見落としやすい難問でした。

制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)