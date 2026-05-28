「え！カッコよすぎて怖い」北山宏光＆加藤千尋、“限定オフショット”公開「ビジュ良すぎて滝汗」「素敵」
映画『氷血』公式Instagramは5月27日、投稿を更新。元Kis-My-Ft2北山宏光さんとモデルの加藤千尋さんのオフショットを公開しました。
【写真】北山宏光＆加藤千尋のツーショット
コメントでは「北山くんかっこいい」「オフショット良すぎる！お二人とも白お似合いです」「真っ白。素敵だァ」「ビジュよすぎてずっと見てられる」「ビジュ良すぎて滝汗」「え！カッコよすぎて怖い」など、絶賛の声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】北山宏光＆加藤千尋のツーショット
白い衣装のツーショット披露同アカウントは「公式Instagram限定オフショット公開」とつづり、1枚の写真を投稿。北山さんと加藤さんが並んだオフショットを披露しました。2人とも白を基調としたコーディネートに身を包んでおり、洗練された雰囲気が印象的です。
北山さんは主人公・稔役映画『氷血』は、2026年7月3日に全国公開予定です。本作の主人公・稔役を演じるのは北山さん。作品の世界観やキャスト陣にも注目が集まっており、北山さんがどのような演技を見せるのか期待が高まっています。公開が待ち遠しいですね。
(文:五六七 八千代)