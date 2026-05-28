これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

写真拡大 (全4枚)

数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『GLOW 2026年8月・9月合併号』（宝島社）の「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『GLOW 2026年8月・9月合併号』の「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」が見逃せない！


宝島社から6月26日に発売される『GLOW 2026年8月・9月合併号』（税込1980円）。付録として、「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」が付いてきます。

待望のDEAN ＆ DELUCAがカムバック！おしゃれなネイビーカラー


毎回大人気のDEAN ＆ DELUCA付録が、この夏待望のカムバック。今回は落ち着いたネイビーカラーが目を引く、バッグとポーチの2点セットです。シンプルながら洗練された配色で、男女問わず使いやすいデザインに仕上がっています。週末の買い出しや旅行など、シーンを選ばず活躍してくれる頼れる存在です。

レジかごにも対応のバッグ＆初登場B6ポーチで使い勝手抜群


グローサリーバッグはマチがたっぷりとられた収納力抜群の仕様で、一般的なスーパーのレジかごにセットして使えるサイズ感が魅力。サイズは約縦35×横（上部）71・（底部）40×底マチ24.5cmで、折りたたみ時は約縦19×横24.5cmとコンパクトに収納できます。今回初登場のポーチは約縦12×横17cmの使いやすいB6サイズで、ストラップ付き。バッグにぶら下げて使えば、お買い物時の鍵や財布の収納にも最適です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)