【付録】DEAN ＆ DELUCA「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」が付いてくる！ 予約必須の『GLOW 2026年8月・9月合併号』は6月26日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『GLOW 2026年8月・9月合併号』（宝島社）の「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月26日に発売される『GLOW 2026年8月・9月合併号』（税込1980円）。付録として、「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」が付いてきます。
毎回大人気のDEAN ＆ DELUCA付録が、この夏待望のカムバック。今回は落ち着いたネイビーカラーが目を引く、バッグとポーチの2点セットです。シンプルながら洗練された配色で、男女問わず使いやすいデザインに仕上がっています。週末の買い出しや旅行など、シーンを選ばず活躍してくれる頼れる存在です。
グローサリーバッグはマチがたっぷりとられた収納力抜群の仕様で、一般的なスーパーのレジかごにセットして使えるサイズ感が魅力。サイズは約縦35×横（上部）71・（底部）40×底マチ24.5cmで、折りたたみ時は約縦19×横24.5cmとコンパクトに収納できます。今回初登場のポーチは約縦12×横17cmの使いやすいB6サイズで、ストラップ付き。バッグにぶら下げて使えば、お買い物時の鍵や財布の収納にも最適です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『GLOW 2026年8月・9月合併号』の「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」が見逃せない！
宝島社から6月26日に発売される『GLOW 2026年8月・9月合併号』（税込1980円）。付録として、「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」が付いてきます。
待望のDEAN ＆ DELUCAがカムバック！おしゃれなネイビーカラー
毎回大人気のDEAN ＆ DELUCA付録が、この夏待望のカムバック。今回は落ち着いたネイビーカラーが目を引く、バッグとポーチの2点セットです。シンプルながら洗練された配色で、男女問わず使いやすいデザインに仕上がっています。週末の買い出しや旅行など、シーンを選ばず活躍してくれる頼れる存在です。
レジかごにも対応のバッグ＆初登場B6ポーチで使い勝手抜群
グローサリーバッグはマチがたっぷりとられた収納力抜群の仕様で、一般的なスーパーのレジかごにセットして使えるサイズ感が魅力。サイズは約縦35×横（上部）71・（底部）40×底マチ24.5cmで、折りたたみ時は約縦19×横24.5cmとコンパクトに収納できます。今回初登場のポーチは約縦12×横17cmの使いやすいB6サイズで、ストラップ付き。バッグにぶら下げて使えば、お買い物時の鍵や財布の収納にも最適です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)