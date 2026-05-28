福井県の大飯原発3、4号機の設置許可をめぐる控訴審。大阪高裁の28日の判決は住民側の逆転敗訴となった。判決後の会見で、原告らは「非常に残念な結果になりました、きわめて不当な判決と言わざるを得ない」などと述べ、上告するかについては検討中とした。

判断を詳しく見ていく。

規制委「適合性審査を厳正に進めていく」

原子力規制委は判決を受け、「引き続き、東京電力福島第一原発事故の反省と教訓に基づいて、策定された新規制基準への適合性審査を厳正に進めていく」とコメント。

関西電力は、「大阪地裁での敗訴判決、国が控訴して以降、訴訟参加人として控訴審において原判決を取り消していただくため、大飯発電所3、4号機の安全性が確保されていることを裁判所にご理解いただけるよう真摯に対応してきた」「判決は、国および当社の主張を裁判所にご理解いただいた結果と考えている」とコメントした。

一審「過誤、欠落がある」と指摘

一審判決で大阪地裁は、大飯原発の設置許可を取り消した。原子力規制委員会の判断の過程などについて「過誤、欠落がある」と指摘したのだ。いっぽう控訴審判決は、「看過し難い過誤、欠落があるとは認められない」と逆の判断を示した。

一審と二審では、地震の大きさを想定する際の、「ばらつき条項」について判断が分かれた。

「ばらつき条項」って？

控訴審判決は、一審判決についてこう述べる。「地震動審査ガイドには、経験式が有するばらつきを検証して、経験式によって算出される平均値に、何らかの上乗せをする必要があるか否かを検討すべきとの定め(＝ばらつき条項)がある」

「経験式の適用に当たって一定の補正をする必要があるか否かを検討しないなどの点に、看過し難い過誤、欠落があると判断した」

二審「関西電力はパラメータを保守的に設定している」

大阪高裁の判決は、「ばらつき条項の文言や、議論等を考慮すると、同条項は経験式によって算出される数値に何らかの上乗せをする必要があるか否かを検討すべきことを意味するものとはいえない。」との判断を示した。

判決はさらに、「経験式の有するばらつきについての考慮は必要であり、主要なパラメータを保守的に設定することにより考慮することが必要と考えられる。参加人(関西電力)は、地震モーメントに関連するパラメータを保守的に設定していることが認められる」などとして、原子力規制委の判断等に不合理な点は認められないとした。

原告ら「焦点を外して逃げ切っている」

原告らは判決を受けて会見し、「ばらつきの考慮を、不確かさを保守的にすることでできているというのはウソです」「不確かさをとって、それだから良いんだ、というのは、まったく焦点を外して逃げ切っている」などと批判。

上告については、「6月に入って、全国の弁護団と検討した上で決めたいので、今の段階では検討中」と述べている。