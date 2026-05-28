【muque】「自分たちが100%満足できるアルバムがついに完成しました」『DARK GAME』を含む、全10曲のアルバム『GLHF』発売【インタビュー】
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年6月号からの転載です。
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結成からわずか4年目で、世界から注目を集めるバンドへと成長したmuque。新作の『GLHF』は、彼らが新たなステージへと踏み出したことが確認できる、革新的な一枚となっている。
takachi：これまでは楽曲制作をするなかで、つねに“カマさなくちゃ"と思い、肩の力が入っていたんです。でも、大きくなってきたライブ会場で映える曲を作ろうと、今だからこそできるスキルフルで世界観の強い『DARK GAME』を作った時に、音楽を始めたころの純粋な楽しさを思い出したんですよね。それからは、挑戦しながら作る曲と楽しみながら作る曲、その二面性を大事にしながら制作を進めていきました。
Asakura：muqueは何色にもなれるところが強みでありながら、影響されやすいところは弱みだと思っていて。そのなかでmuqueらしさを保つには、初期の楽曲のようなキャッチーさを保ちつつ、変化していくのも自分たちらしさと受け止めて、どちらも楽しんでいけたらいいなと思ったんです。結果的に、やりたいことを全部やっちゃった一枚となりました（笑）
Kenichi：僕はサウンドはもちろん、Asakuraの書く歌詞がmuqueらしさに繋がっていると思うんです。なかでも1曲目の『STYLE.』は、muqueの新しい物語が始まることを示唆した、僕たちのスタイルがしっかりと詰まった、大事な曲です。
takachi：実はこの曲は、一番最後に、スライディングをするように出来上がったんです。歌詞に内面的な葛藤があるからこそ、サウンドも今のmuqueの想い、状態を冷凍保存したかのような、新鮮な一曲。この曲ができたことで、自分たちが100％満足できる、最高の一枚となりました。
Asakura：今の私たちのリアルな姿を気に入ってくれたら嬉しいです。
取材・文：吉田可奈 写真：キムラタカヒロ
むく●2022年5月に結成。Asakura（Vo&Gt）、takachi（Track make&Dr）、Kenichi（Gt）による福岡在住の3ピースバンド。バンド名はフランス語で音楽という意味の「musique」と、日本語の「無垢」という言葉をかけたもの。圧倒的なライブパフォーマンスと独自のサウンドで注目を集めている。
文:吉田可奈
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結成からわずか4年目で、世界から注目を集めるバンドへと成長したmuque。新作の『GLHF』は、彼らが新たなステージへと踏み出したことが確認できる、革新的な一枚となっている。
takachi：これまでは楽曲制作をするなかで、つねに“カマさなくちゃ"と思い、肩の力が入っていたんです。でも、大きくなってきたライブ会場で映える曲を作ろうと、今だからこそできるスキルフルで世界観の強い『DARK GAME』を作った時に、音楽を始めたころの純粋な楽しさを思い出したんですよね。それからは、挑戦しながら作る曲と楽しみながら作る曲、その二面性を大事にしながら制作を進めていきました。
Kenichi：僕はサウンドはもちろん、Asakuraの書く歌詞がmuqueらしさに繋がっていると思うんです。なかでも1曲目の『STYLE.』は、muqueの新しい物語が始まることを示唆した、僕たちのスタイルがしっかりと詰まった、大事な曲です。
takachi：実はこの曲は、一番最後に、スライディングをするように出来上がったんです。歌詞に内面的な葛藤があるからこそ、サウンドも今のmuqueの想い、状態を冷凍保存したかのような、新鮮な一曲。この曲ができたことで、自分たちが100％満足できる、最高の一枚となりました。
Asakura：今の私たちのリアルな姿を気に入ってくれたら嬉しいです。
取材・文：吉田可奈 写真：キムラタカヒロ
むく●2022年5月に結成。Asakura（Vo&Gt）、takachi（Track make&Dr）、Kenichi（Gt）による福岡在住の3ピースバンド。バンド名はフランス語で音楽という意味の「musique」と、日本語の「無垢」という言葉をかけたもの。圧倒的なライブパフォーマンスと独自のサウンドで注目を集めている。
文:吉田可奈