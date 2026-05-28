でっかい体にでっかい愛情！ モフモフの超大型犬・グレートピレニーズに癒やされる幸せな日々を追った人気動画がコミック化！【書評】
【漫画】本編を読む
『今日のルンルン 超大型犬は愛もでかい』（今日のルンルン：原作、黒羽沙乃：漫画／KADOKAWA）は、大型犬種・グレートピレニーズたちと飼い主家族が過ごす、にぎやかで愛情あふれる毎日を描いたコミックエッセイ。人気動画チャンネル「今日のルンルン」をもとに描かれた本作は、動画で親しまれてきた癒やしの時間を漫画ならではの豊かな表情とストーリーで味わえる一冊となっている。
家族と犬たちがともに暮らすなかで育まれていく信頼や絆、何気ない毎日の積み重ねは尊いものだ。散歩や食事、遊び、そしてドッグショーへの出演や突然迷子になってしまうハプニングなど、どのエピソードを切り取っても、ルンルンたちが日常をどれほど豊かに変えてくれているのかが伝わってくる。
また、漫画として再構築されたことで、犬たちの感情や家族との距離感がより鮮やかに見えてくる点も面白い。動画では一瞬で過ぎていく仕草やまなざしが絵として丁寧に描かれることで、イキイキとした彼らの魅力がいっそう際立つ。犬好きにはもちろん、普段あまり動物ものを読まない人も親しみやすいだろう。
本作からは「大切な存在がそばにいること」の幸福感があふれている。疲れた日に開けば、きっと心がやわらかくなるはずだ。でっかい体、でっかい愛情。ルンルンたちがくれる癒やしは、彼らの体よりもさらにずっとずっと大きなものだ。
文＝松永 慎