スカパー！は放送サービス30周年を迎えた。WHITE SCORPIONはスカパー！とともに、冠番組『WHITE SCORPIONのSCORPISM』、定期公演『ホワイトスコーピオンBASE Live』などを展開しながら挑戦を続けている。

今回、その節目に最年長メンバーのALLYにインタビューを実施。普段触れているエンタメの話から、番組を通して得た手応え、そしてこれからグループとして届けていきたいライブのあり方までを聞いた。

――ALLYさんは普段、どんなエンタメをよく観ていますか？

「ドラマも好きですし、バラエティもけっこう観ます。あと、いろんなアイドルグループのライブ映像もよく観ていますね」

――バラエティは、どういう基準で選ぶことが多いですか？

「好きな芸人さんが出ている番組を選ぶことが多いです。人で選ぶ感じかもしれないです」

――いま一番"推している"芸人さんは？

「紅しょうがさんです！関西の女性芸人さんが好きで、よく観ています」

――エンタメを観る時間は、どんなタイミングが多いですか？

「基本的には、ひとりで楽しむことが多いです。リラックスしたい時間とか、寝る前にお布団に入って横になりながら観るとか。自分のペースで観られるので、ひとりが合っているなと思います」

――最近は移動中に観る方も多いですよね

「そうなんです。メンバーも結構そういう子が多いです。ドラマ好きなメンバーも、ずっと電車で見てたり。私はご飯を食べながらとか、隙間時間に観る感じですね。夜更かしすることもよくあります(笑)」

――ちなみにスカパー！は普段観ますか？

「観ます。アイドルさんのライブ映像っていつでも観られるわけじゃないので、そういう映像を拝見できるのは嬉しいです」

――アイドルのライブ映像は、純粋に「好き」で観る感覚ですか？

「アイドルになる前は純粋に好きで観ていたんですけど、いまはやっぱり、MCがどれくらいあるのかとか、どこでどんな表情をするのかとか、細かいところまで見てしまいますね。自分の表現に活かせないか、参考にしている部分もあります」

――もしスカパー！の番組で「出てみたい」と思うジャンルがあるとしたら？

「バラエティに出てみたいです。メンバーもバラエティが好きな子が多くて、『出たい！』っていう気持ちはみんな強いと思います(笑)」

――具体的に、挑戦してみたい企画はありますか？

「山登りとかもいいですし、ゲテモノを食べるとか、そういう企画も面白そうだなって(笑)。みんなキャーキャー言いながらやると思うので、盛り上がる気がします。罰ゲーム的な要素は、意外とまだ経験が少ないので、そこもやってみたいです」

――ゲテモノ、躊躇なくいけそうですか？

「どうだろう......でも躊躇はしますよ(笑)。でも私、絶叫マシーンのほうが苦手で......バンジーみたいなのはちょっと怖いです。食べる系のほうが、まだ頑張れる気がします」

――そういう"普段と違う表情"が見られるのはファンも嬉しいですよね

「そうなんです。曲はかっこいい印象があると思うので、バラエティでリアクションを見せられたら、ファンの方も喜んでくれるんじゃないかなと思います」

――逆にALLYさんが「自分がプロデューサーなら、こんな番組を作りたい」というアイデアはありますか？

「バラエティはもちろんやりたいですし、歌が上手な子も多いので、カバー企画みたいなのも面白そうだなって思います。あと、ドキュメンタリーっぽく、ライブの裏側やレッスンに潜入するのもやってみたいです」

――努力や準備の過程が見えると、ライブの受け取り方が変わりますよね

「そうですね。普段の裏側まで見られると、よりライブが楽しみになると思います」

――最近「これはぜひ観てほしい」とおすすめしたいコンテンツはありますか？

「私たちの冠番組『WHITE SCORPIONのSCORPISM』です！ここまで言っていいんだ、というくらい深掘りする番組で、SNSでも話題になっていたり、知らない方にも反応をいただいたりして。いい意味で攻めているのでぜひ観てほしいです」

――やっている本人が自信を持っておすすめできる、というのは強いですね

「今となっては、こうして話せる機会があったこと自体が、私たちにとってもすごく良かったなと感じています」

――グループとして、番組を経験して変化を感じた部分は？

「トークもそうですし、積極性がついたと思います。先輩の方にお話を聞ける機会って、なかなかないじゃないですか。最初は遠慮しちゃう子も多かったんですけど、いま振り返るともっと聞けばよかったって思うこともあって。事前に"何を聞きたいか"を考えて、深掘りしていくことの大事さに気づかせてもらいました」

――バラエティ力も上がった、と

「思い切りが良くなりました！控えめな子も、周りの様子をうかがうだけじゃなくて、自分はこのキャラでいこうみたいに掴めてきたと思います」

――ALLYさんご自身は、グループの中でどんな立ち位置だと思いますか？

「最年長なので、最初はイジりにくかったと思うんです。でも関西人なのもあって、ちょっと抜けてるところもあって(笑)。イジられキャラというか、ツッコミたいけど、みんながいじってくる感じです。最年長だけど、イジられる。そのギャップが、いい意味で"親しみやすさ"につながったのかなと思います」

――イジられキャラという立ち位置は、最初から狙っていたというより、周りの反応を受けて自然と定まっていったのでしょうか？

「自分ではあまり意識していなかったんですけど、運営の方から『もう少し抜けているところがあったほうが、チャーミングに見えるんじゃない？』と言っていただいて。すごく前向きな言葉だったので、『それでいいなら、どんどんいじってください』って気持ちになりました」

――WHITE SCORPIONとしては、これからどんなエンタメを届けていきたいですか？

「私たちは"挑戦し続ける"グループだと思っています。毎月行っている定期公演『ホワイトスコーピオンBASE Live』も、その日だけの演出があったり、盛り上がりどころが"今日限定"になっていたりして、毎回少しずつ違うんです。いつも来てくださる方は新鮮に楽しめますし、初めて来てくださった方も、その演出はみんな初めてだからこそ、同じ目線でワクワクできると思います」

――"アイドルライブの間口を広げたい"という気持ちもありますか？

「あります。アイドルライブってコールが独特で、知らないと入りづらいイメージもあると思うんですけど、私たちはコールを知らなくても楽しめるライブにしたいんです。ファンの方と一緒に自然に出来上がってきたものも多くて、最初から決まりきっているわけでもないので、『とりあえず一緒に楽しもうよ』という空気があると思います。そこが、気軽にライブに足を運んでもらえるきっかけになったら嬉しいです」

取材・文＝川崎龍也 撮影＝MISUMI

放送情報

『ホワイトスコーピオンBASE Live』#12

日程：2026年4月29日(水・祝)

時間：開場 17:00／開演 18:00／特典会 19:30〜

会場：SUPERNOVA KAWASAKI

『ホワイトスコーピオンBASE Live』#13

日程：2026年5月17日(日)

時間：開場 17:00／開演 18:00／特典会 19:30〜

会場：SUPERNOVA KAWASAKI

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