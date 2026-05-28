小僧寿し、「本鮪とろたっぷり大祭」開催 / 鮪たっぷりの丼ぶり、8貫756円の握りセットなど

持ち帰りすし店「小僧寿し」は、2026年5月30日(土)･31日(日)、6月6日(土)･7日(日)の期間限定で、「本鮪とろたっぷり大祭」を開催する。

とろける旨みがたまらない人気ネタ「本鮪とろ」をたっぷり楽しめる、とろ好き必見のラインアップを展開する。あわせて、まぐろ･サーモン･えび･穴子･いかの定番ネタを使用した「プチ満足にぎり」も販売する。

【画像12点】「本鮪とろたっぷり大祭」のラインアップをすべて画像で見る

「本鮪とろたっぷり大祭」は一部地域･店舗では実施しない場合があるほか、販売内容や金額が異なる場合がある。各店舗の準備数がなくなり次第終了する。

〈「本鮪とろたっぷり大祭」ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆『【プレミアム】切落し本鮪とろ ぎっしり丼』 1,598円

【本鮪とろ】をぎっしり敷き詰めた、とろ好きにはたまらない丼。

◆『切落し本鮪とろ入り 鮪たっぷり丼』 1,069円

赤身･ねぎとろ･本鮪とろを盛り込んだ、鮪をたっぷり楽しめる丼。

切落し本鮪とろ入り 鮪たっぷり丼

◆『「本鮪中とろ入り鮪握り」10貫』 1,328円

◆『「本鮪中とろ入り鮪握り」12貫』 1,490円

◆『「本鮪中とろ入り鮪握り」15貫』 1,598円

「本鮪中とろ入り 鮪握り」 15貫

◆『プチ満足【まぐろ】』 756円

プチ満足【まぐろ】

◆『プチ満足【サーモン】』 756円

◆『プチ満足【えび】』 756円

◆『プチ満足【いか】』 756円

◆『プチ満足【穴子】』 756円

【画像12点】「本鮪とろたっぷり大祭」のラインアップをすべて画像で見る