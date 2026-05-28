２６日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜・後１１時１５分）にお笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が出演。好きな女性のタイプを明かした。

今回のテーマは「破局・伊藤が交際したい女芸人ランキング【うぬぼれ自分番付】」。スタジオに集められた女芸人の中で、伊藤自身が付き合いたいと思う人の順位付けを行い、女芸人側は自身の順位を予想するというもの。

伊藤は１位に「パーパー」あいなぷぅを選出。理由として「本当にマジぶっちぎりだったんですけど…」と前置きし「やっぱり楽しそうだなっていう。面白いんですよ（他の）皆さんは。彼女って面白くなくていいんですよね」と告白した。

これに対しスタジオからは、元恋人である「蛙亭」イワクラの名前を出し「これイワクラ大丈夫かな？」といった声が。これに対し「これイワクラ大丈夫かなとかじゃなくて！付き合ってみて、その人が嫌だとかじゃなくて。面白くて、お笑いにすごくストイックな子だったんで…」と弁明。

これを受け田村淳が「あいなぷぅがお笑いにこだわりないみたいじゃん」と言うと、「それがすごくいいんじゃんあいなぷぅは！」と語尾を強めた。

対するあいなぷぅは「こだわりはないんですけど、でもなんかつまんないって言われてる…」とつぶやくも、伊藤はすかさず「つまんないとかじゃない、すごく楽しい。あいなぷぅは一緒にいて」とフォローした。

また、最下位には吉住が選ばれ「この中で１番元カノに近いのかなって。決して、元カノのことが嫌だったとかそういうことではマジでなくて」「付き合っててうまくいかなかったってことは、同じタイプだとうまくいかないんじゃないかなってだけで。それが悪いこととかでは決してない」と説明。

「芸人同士で付き合うってなったときに、やっぱり彼女なんて、そもそも賞レースなんて出なくていいんですよ」と続けた。これに対し吉住が「これイワクラさんめっちゃキレてると思います」と言うと、他の女芸人からも反発の声があがった。

伊藤は「そういうことじゃなくて。ネタで売れた女芸人の人って、ちょっとややこしい人多いなってイメージがある」と持論を展開した。