「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」

あみあみにて、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」などを対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は6月1日13時59分まで。当選発表は6月4日にメールにて行なわれる。

抽選販売の対象となるのは、「機動新世紀ガンダムX」のガンプラ「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」「HG 1/144 ガンダムアシュタロン」と、「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ASTRAY」のガンプラ「MG 1/100 ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」の3商品。

今回通販サイト「あみあみ」に入荷予定分のガンプラを抽選で販売することを告知しており、「あみあみメールマガジンの購読設定（無料）をしている」「amiami.jp（あみあみ通販本店）にて購入した商品を2025年5月28日 ～ 2026年5月27日の間に受け取っている」の条件を満たしている場合には優先して当選する。なお、あみあみ支店（あみあみ 楽天市場店、あみあみ Yahoo!店、あみあみ amazonマーケットプレイス）および実店舗での購入は対象外となる。

□あみあみ「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ / ガンダムアシュタロン｜MG 1/100 ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」抽選予約販売の応募フォーム

「HG 1/144 ガンダムアシュタロン」

「MG 1/100 ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」

＼あみあみ本店(https://t.co/DQhhKHSMlq)会員様限定／



☑HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ プラモデル

☑HG 1/144 ガンダムアシュタロン プラモデル

☑MG 1/100 ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム プラモデル

抽選予約販売が決定‼️



応募期間▶5/28(木)18:00 ～ 6/1(月)13:59… pic.twitter.com/knCJF1efgi - あみあみ (@amiami_figure) May 28, 2026

(C)サンライズ