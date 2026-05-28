５月２４日のオークスでジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島厩舎、父オルフェーヴル）に騎乗し、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１勝利を飾った今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝は、今週京都で土曜６鞍、日曜２鞍の計８鞍に騎乗する。

土曜京都６Ｒのバシリス（牝４歳、栗東・寺島良厩舎、父シニスターミニスター）は「前回は内枠でポンっと行っていれば変わっていたかも。１２００メートルのダートは４コーナーでのやめ方がわかりやすかった。１８００メートルのダートで、せかさず行かせた方がいいかもしれません」と条件替わりに期待した。

土曜京都８Ｒのインフローレ（牝４歳、栗東・寺島良厩舎、父リオンディーズ）は、昨年１０月の３歳以上１勝クラスでは１２番人気ながら、ゴール前の大接戦を首差制してＶ。３連単８３９万６４２０円を演出し、ＪＲＡ女性騎手３人目となる通算１００勝のメモリアル星となった。

４戦ぶりのコンビに「タイミングが悪くて長く乗れてないんですけど、この子は癖があるけど、前走は落馬の影響で外に振られなければ、もう少しいい結果だったかも」と鞍上。思い入れのある一頭を再び勝利に導けるか。

クラシック初騎乗初制覇での快挙に、栗東トレセンでは関係者から祝福の声が殺到。はじける笑顔で応えていた。調教を終えてからも、テレビを含め、取材攻勢を受けていた。

【土曜京都】

１Ｒ トゥルパーニ

３Ｒ ホッコームジカ

４Ｒ メイショウランケイ

５Ｒ シャンクスレガシー

６Ｒ バシリス

８Ｒ インフローレ

【日曜京都】

１Ｒ ワンインザスカイ

９Ｒ ヒロノゴウカイ