今年夏の長野県知事選挙で、共産党県委員会や県労連などでつくる団体が、元参議院議員で共産党県委員会副委員長の武田良介さんを擁立する方針であることが分かりました。



武田さんは、中野市出身の46歳。2016年から参議院議員を1期務めました。その後、2024年と今年2月の衆院選で長野4区から立候補しましたが、いずれも落選しました。



共産党県委員会や県労働組合連合会などでつくる「明るい県政をつくる県民の会」はこれまで、知事選候補者の選考を進めていました。

武田さんについて関係者は「参議院議員として国政を6年経験したことや、現役世代の思いを受け止めることができ、即戦力として期待できる」としています。



「明るい県政をつくる県民の会」は29日に総会を開き、武田さんの擁立を決定することにしています。

武田さんはテレビ信州の取材に対し、「真剣に検討している」としています。



長野県知事選挙をめぐっては、5月13日に、現職の阿部守一知事が5期目を目指して立候補することを表明しています。



知事選は7月23日告示、8月9日に投開票されます。