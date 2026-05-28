プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）の次戦について28日、所属ジムの大橋秀行会長（61）が横浜市内のジムで取材対応し「面白い試合になるんじゃないですか」と明かした。

尚弥は5月2日に前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）との“世紀の一戦”に3―0判定勝ち。次戦はスーパーフライ級3団体統一王者で23戦全勝のジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）とのビッグマッチに臨む可能性が濃厚だ。「今月は休むんじゃないか」と話した大橋会長は「去年4試合やったから今年は2試合くらいがちょうどいいのかな。年齢もそうだし強い相手を選んで、みんなが喜ぶようなもの（対戦カード）に特化していきたい」と今後のプランを語った。

またIBF同級1位の西田凌佑（29＝六島）と同級2位のサム・グッドマン（27＝オーストラリア）による暫定王座決定戦の可能性が浮上していることには「その辺りはよく考えたい」と尚弥のIBF王座返上については慎重な姿勢を示した。

一方、尚弥とともに5月2日の東京ドーム決戦で初防衛を果たしたWBC世界バンタム級王者の弟・拓真については「とっくに練習をやっている」と次戦に向けて始動していることを報告した。

拓真への挑戦権は、同級1位の那須川天心（27＝帝拳）と同級2位アンドリュー・ケイン（29＝英国）が手にしており、同会長は「来たるべき時に向けて。もう合宿の準備なども調整している」とニヤリを笑った。