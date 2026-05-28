先月３日、ケガによる入院のためミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」からの休演を発表していた俳優・タレントの小堺一機さんが、6月5日に開幕する大阪公演で復帰することが発表されました。



【写真を見る】【 小堺一機 】治療を経てミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」に復帰 堂本光一がカーテンコールで発表



舞台を運営する東宝は28日、書面で「3月ウェスタ川越大ホールでのオープニング公演後の、4月日生劇場公演および5月博多座公演について、怪我のため休演していた、チャーリーの祖父・ジョーじいちゃん役の小堺一機さんが、6月5日に開幕する大阪フェスティバルホール公演から同役に復帰することが決定しました」と報告。





続けて、「小堺さんの復帰につきましては、5月28日の福岡・博多座公演千穐楽のカーテンコールにて、ウィリー・ウォンカ役の 堂本光一さんから発表されました」と、発表当日に行われた舞台上で主演の堂本光一さんから発表されたと明かしました。



これまで上演されてきた日生劇場と博多座公演では、小堺さんが休演していた期間、「ジョーじいちゃん」役は聖司朗さんが務めていました。





東宝は「お客様、ご関係の皆様にはご心配とご迷惑をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございませんでした。6月5日からの大阪フェスティバルホール公演を楽しみにされているお客様には、大いにご期待いただきたく思います」と締めくくりました。





【担当：芸能情報ステーション】