プロ野球のファーム・リーグは28日、交流戦の5試合が行われた。

ソフトバンクは日本ハム戦（タマホームスタジアム筑後）に7―1。先発・中村稔が9回114球を投げて5安打12奪三振1失点の完投で2勝目（2敗1セーブ）を挙げた。育成選手の大泉が3安打1打点、石塚が2安打4打点をマーク。日本ハム先発・金村は5回10安打6奪三振7失点で1敗目（2勝）。育成ドラフト1位・常谷（北海学園大）が2回に3号ソロ。

オイシックス―広島戦（ハードオフ新潟）は1―1で引き分け。オイシックス先発・井口は3回3安打1失点。小西が2回の6号ソロなど2安打、陽岱鋼も2安打。広島先発の育成選手・杉原は5回5安打1失点。ファビアンが2安打1打点、ドラフト1位・平川（仙台大）と育成選手のラミレスが2安打を放った。

ハヤテはオリックス戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に4―2。先発・高取が5回6安打2失点（自責1）で3勝目（4敗）を挙げた。塩崎が初回に2号ソロ、松永が2安打2打点。オリックス先発・山口は5回5安打4失点で3敗目（2勝）。育成ドラフト1位・三方（BC・栃木）が4回の2号ソロなど2安打、麦谷と堀が2安打。

巨人はヤクルト戦（ジャイアンツタウン）に6―3。先発の育成選手・花田が5回3安打5奪三振2失点（自責0）で1勝目を挙げた。浅野が8回の2号ソロなど2安打、増田陸が2安打1打点、育成選手の笹原が2安打。ヤクルト先発の育成選手・西舘は3回2/3を5安打5失点で1敗目（1勝）。沢野が7回に5号ソロ。矢野が2安打2打点、橋本が2安打を放った。

西武は阪神戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）で先発全員の14安打を放って5―1。仲田が4安打1打点、山村と児玉が2安打をマークした。先発・松本が5回4安打6奪三振1失点で2勝目（3敗）。阪神は島田が3安打、糸原が2安打。先発・早川は4回9安打5失点で3敗目。