◇交流戦 巨人―ソフトバンク（2026年5月28日 東京D）

巨人の坂本勇人内野手（37）が28日のソフトバンク戦（東京D）で今季初の二塁打を放ち、自身の持つ現役最多とNPB単独2位記録を更新する通算470二塁打をマーク。通算487二塁打している立浪和義（中日）のNPB最多記録に「あと17」とした。

「3番・三塁」に入り、2試合連続で先発出場。0―0で迎えた初回、2死走者なしで入った第1打席で相手先発右腕のスチュワートが1ボールから投じた2球目、内角低めの153キロ直球を左翼線にはじき返した。

坂本の二塁打は昨年8月9日のDeNA戦（横浜）で相手先発左腕・ケイから放って以来292日ぶり。

また、交流戦ではこれが通算69二塁打目。楽天・今江年晶（現・敏晃）の最多記録に並んだ。

坂本は13日の広島戦（福井）では1―2で迎えた延長12回に相手6番手右腕・遠藤から左翼スタンドに逆転サヨナラ3ランを放ち、史上48人目となるNPB通算300本塁打を達成している。

【NPB通算二塁打ランキング】

1位 立浪和義（中日） 487

2位 坂本勇人（巨人） 470

3位 福本 豊（阪急） 449

※所属は最終、現役は坂本のみ