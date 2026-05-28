スポニチ

写真拡大

　◇交流戦　巨人―ソフトバンク（2026年5月28日　東京D）

　巨人の坂本勇人内野手（37）が28日のソフトバンク戦（東京D）で今季初の二塁打を放ち、自身の持つ現役最多とNPB単独2位記録を更新する通算470二塁打をマーク。通算487二塁打している立浪和義（中日）のNPB最多記録に「あと17」とした。

　「3番・三塁」に入り、2試合連続で先発出場。0―0で迎えた初回、2死走者なしで入った第1打席で相手先発右腕のスチュワートが1ボールから投じた2球目、内角低めの153キロ直球を左翼線にはじき返した。

　坂本の二塁打は昨年8月9日のDeNA戦（横浜）で相手先発左腕・ケイから放って以来292日ぶり。

　また、交流戦ではこれが通算69二塁打目。楽天・今江年晶（現・敏晃）の最多記録に並んだ。

　坂本は13日の広島戦（福井）では1―2で迎えた延長12回に相手6番手右腕・遠藤から左翼スタンドに逆転サヨナラ3ランを放ち、史上48人目となるNPB通算300本塁打を達成している。

　【NPB通算二塁打ランキング】

1位　立浪和義（中日）　487

2位　坂本勇人（巨人）　470

3位　福本　豊（阪急）　449

※所属は最終、現役は坂本のみ