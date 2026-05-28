ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第２１回『風雲！竹田城』が３１日に放送される。公式インスタグラムでは２８日、「森乱」役として、市川團子の扮装が２８日、公開された。團子は大河初出演。ドラマの出演もほぼ初めてという。

森蘭丸こと「森乱」は、森可成の三男。幼い頃から信長に小姓として仕え、やがて近習となる。本能寺の変の際は、明智光秀の急襲を受け、信長とともに１８歳の若さで討ち死にしたとされる。

團子は、香川照之（市川中車）の息子で、歌舞伎界の若きスターとして注目される２２歳。今回の投稿には「團子さんだったのかーっ まぁ、男前になって 目元はお父様似かな♥」「待ってましたー！麗しい森乱さま」「わぁ〜！！蘭丸！！」「大河出演の予告から、日々、蘭丸？の登場を心待ちにしておりました」「團子さん凛々しい」「いよいよ登場ですね！見目麗しい乱殿」「團子さんの演技楽しみにしています」「この画像に心臓ドギューン！！」「本能寺が近づいてきてることが分かる」など多くのコメントが寄せられる反響となっている。