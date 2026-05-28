文化放送で放送中の『東映公認 鈴村健一・神谷浩史の仮面ラジレンジャー』（毎週金曜日 深夜0時30分～1時00分）では、5月29日（金）、6月5日（金）の放送に、東映特撮『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に出演中の俳優・長田光平、赤羽流河、角心菜がゲスト出演する。

当番組は、特撮好きの人気声優・鈴村健一と神谷浩史がパーソナリティを務める“特撮の・特撮による・特撮のためのラジオ”。2012年10月に放送を開始した東映公認の番組で、昔からの特撮ファンはもちろん、特撮に詳しくないというリスナーにも楽しんでもらえる30分をお送りしている。

5月29日（金）、6月5日（金）の放送では、現在テレビ朝日系列で放送中の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』を特集。ギャバン・インフィニティ/弩城怜慈役の長田光平、ギャバン・ブシドー/哀哭院刹那役の赤羽流河、ギャバン・ルミナス/祝喜輝役の角心菜がゲストで登場する。

リスナーからは、ゲストへの質問メールが殺到。リスナーからの質問に答える形で、アクションシーン撮影でのこだわり、自身が演じる役に込めた想い、オーディションでのエピソードなど、撮影秘話や裏話を2週にわたりたっぷりトークする。2週目の放送では、7月24日（金）に公開を控える映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画2026』の見どころも紹介する。

収録を終えた長田光平、赤羽流河、角心菜は、以下のようにコメントしている。

【長田光平（ギャバン・インフィニティ/弩城怜慈役）】

最初は緊張していたのですが、すごくコミュニケーションを取ってくださって、ホームにいる感覚で楽しく収録させていただきました！ メールを通じてファンの方の気持ちを聞くことができたのがすごく嬉しかったです。3人の仲の良さや空気感が伝わったらいいなと思います。

【赤羽流河（ギャバン・ブシドー/哀哭院刹那役）】

皆さんが“特撮ファン”として迎えてくださって、本当に“味方”というか「何でも話していいんだ」と感じる温かい雰囲気で嬉しかったです。『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は僕たちもスタッフも挑戦の作品だと思っているので、自信や覚悟をお話しできて本当に良かったです。

【角心菜（ギャバン・ルミナス/祝喜輝役）】

私は人生で初めてのラジオだったので緊張していたのですが、楽しくリラックスしてお話しできました。和気あいあいとした雰囲気で迎えていただいて、「ラジオって、こんなに自由に喋っていいんだ」と思ってすごく楽しかったです。他のところでは話していない裏話もたくさんお話ししたので、注目いただけたらと思います！

【番組概要】

■番組名： 『東映公認 鈴村健一・神谷浩史の仮面ラジレンジャー』

■放送日時： 毎週金曜日 深夜0時30分～1時00分

■出演： 神谷浩史、稲田徹、井坂仁美（KAMEN RIDER GIRLS） ※鈴村健一の休演に伴い、稲田徹が出演

■ゲスト： 長田光平、赤羽流河、角心菜 ※5月29日（金）、6月5日（金）放送回

■メールアドレス： toei@joqr.net ■番組X： @kameradi_joqr ■推奨ハッシュタグ： #ラジレンジャー