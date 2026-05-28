Sir Vanity 1st EP「puzzle」ジャケットデザイン＆収録曲を公開！

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声優の梅原裕一郎と中島ヨシキ、作曲家・桑原聖、クリエイティブディレクター・渡辺大聖によるバンドプロジェクトSir Vanityの1st EP “puzzle”のジャケットデザインと収録内容が公開された。

Sir Vanityは2019年に結成され、2020年より本格的に活動をスタート。今年3月には初の対バンを行ったほか、7月25日(土)にはファンミーティング、8月以降は全国3都市での初ツアーを予定しているなど、2026年は既にかつてないボリュームの予定が発表されている。

7月8日にリリースとなる1st EP「puzzle」は新曲3曲を収録予定。3曲中2曲は桑原聖 (Ba.) による作曲で、1曲は「桜、猫、電車」以来約3年ぶりに梅原裕一郎 (Gt.Vo.) が作曲を担当し、作詞はそれぞれ中島ヨシキ (Gt.Vo.) 、渡辺大聖 (Visual.) が参加している。

CDは現在、Amazon.co.jp、タワーレコード全店、楽天ブックス、アニメイト、きゃにめで予約受付中。各法人ですべて使用される写真が異なるチェキ風カードが特典としてついてくる。

さらに、8月から開催されるSir Vanity Live Tour 2026のチケット優先販売申込券が封入される。ライブツアーは8月30日(日)にCLUB CITTA’、10月25日(日)になんばHatch、12月6日(日)にKT Zepp Yokohamaで開催予定。ライブツアーの詳細も近日中に発表されるとのことで、どうぞお楽しみに。

●リリース情報

Sir Vanity 1st EP

「puzzle」

7月8日発売



品番：BRCG.00111

【オリジナル特典付き店舗別限定盤】

価格：￥2,310（税込）

https://lnk.to/BRCG-00111_2

【特典なし通常盤】

価格：￥1,980（税込）

https://lnk.to/BRCG-00111

＜収録内容＞

M1「signature」

作詞：中島 ヨシキ 作曲：桑原 聖 編曲：Sir Vanity

M2「わかっていても」

作詞：梅原 裕一郎 作曲：梅原 裕一郎 編曲：Sir Vanity

M3「酔焦がれ」

作詞：渡辺 大聖 作曲：桑原 聖 編曲：Sir Vanity

販売店舗：Amazon.co.jp、タワーレコード（一部店舗除く/限定盤はオンラインのみ）、楽天ブックス、全国アニメイト（通販含む）、きゃにめ

封入特典：Sir Vanity Live Tour 2026（仮）チケット優先販売申込券 ※初回生産分のみ/全形態共通

店舗別限定盤仕様：オリジナル特典『チェキ風カード』(各法人5種ランダム/全25種)

※オリジナル特典「チェキ風カード」は、CD1枚につきランダムで1枚お渡しします。なお、商品/特典は無くなり次第終了となります

※【店舗別限定盤】と【通常盤】のCD本体商品の仕様は同じものとなります。

●ライブ情報

Sir Vanity Live Tour 2026（仮）

2026年08月30日(日) CLUB CITTA’

2026年10月25日(日) なんばHatch

2026年12月06日(日） KT Zepp Yokohama

関連リンク

Sir Vanity オフィシャルサイト

https://sir-vanity.com/