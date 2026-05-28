

過去のESDカフェ（提供：岡山市）

6月12日の午後6時半～8時まで、岡山市を中心にESD(持続可能な教育)・SDGｓ(持続可能な開発目標)に関する活動をしている人をゲストに迎え、それぞれのテーマについて発表や交流を行う「ESDカフェ×SDGｓ」が岡山市北区の杜の街ピクニックテラスで開かれます。

今回のゲストは、学生を中心に多文化交流フードイベントを企画・運営する「The World Kitchen」の実行委員会代表、平松咲希さんです。

暮らしの中で外国人と関わる機会が増えていく中で、国籍や文化の違いを認め合い、地域の中でともに生きる「多文化共生社会」について考えます。

6月11日まで専用の申し込みフォーム、電話(086-803-1354)、メール(esd@city.okayama.jp)で参加を受け付けていて、会場の定員は30人です。会場以外にオンラインでも参加できます。

【ESD（持続可能な開発のための教育）】

Education for Sustainable Developmentの略。教育の観点を活かし、持続可能な社会づくりを目指す取り組みです。将来にわたって安心して暮らせる社会の実現のために何ができるかを学び合い、考え行動する人を育てます。

【SDGｓ(持続可能な開発目標)】

Sustinable Development Goalsの略。2030年までに達成を目指す17の国際目標のことです。課題は貧困削減、環境保護、持続的な生産と消費など多岐にわたります。