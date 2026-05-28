実母とは絶縁状態…しかし今度は義母が「いろいろと教えてあげる」とやって来て!?【結婚式に招待してあげたのに 第10話】
■これまでのあらすじ
これまで何でも母の言うとおりにしてした香奈だったが、幸せな結婚式とはならなかった。母は「全部お母さんのおかげ」と満足気ながら、香奈は1人ぼっちの現実に涙が止まらない。母を信じられず、母から離れる覚悟を告げるのだった。
これまで何でも母の言うとおりにしてした香奈だったが、幸せな結婚式とはならなかった。母は「全部お母さんのおかげ」と満足気ながら、香奈は1人ぼっちの現実に涙が止まらない。母を信じられず、母から離れる覚悟を告げるのだった。
結婚式を終えて家に帰ると、母からメッセージが届いていました。
ごめんね、お母さん。私だって悪いのに、全部お母さんのせいにして…八つ当たりだよね。
でも、母と距離を置きたい気持ちに変わりはありませんでした。
新婚初夜だというのに、私は家に1人。祝福してくれる友人もいなければ、花婿もいないなんて…みじめでした。
そんなとき、突然義母が訪問してきて…。
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:みゆき、イラスト:のばら
(ウーマンエキサイト編集部)