■これまでのあらすじ

これまで何でも母の言うとおりにしてした香奈だったが、幸せな結婚式とはならなかった。母は「全部お母さんのおかげ」と満足気ながら、香奈は1人ぼっちの現実に涙が止まらない。母を信じられず、母から離れる覚悟を告げるのだった。



結婚式を終えて家に帰ると、母からメッセージが届いていました。ごめんね、お母さん。私だって悪いのに、全部お母さんのせいにして…八つ当たりだよね。でも、母と距離を置きたい気持ちに変わりはありませんでした。新婚初夜だというのに、私は家に1人。祝福してくれる友人もいなければ、花婿もいないなんて…みじめでした。そんなとき、突然義母が訪問してきて…。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)