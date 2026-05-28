アマチュアボクシングで７冠を達成した中山聖也（１９）が２８日、大橋ジムに所属しプロ転向することを発表した。６月１０日に東京・後楽園ホールで行われる大橋ジム主催興行「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５７」で公開プロテスト（Ｂ級）を受験し、８月の同ジム主催興行でフライ級でプロデビューする予定。横浜市の同ジムで会見した中山は、世界５階級制覇を目標に掲げた。

もともとは２８年ロサンゼルス五輪に５１キロ級で出場することを目指していた。しかし、同五輪の最軽量級が５５キロ級に変更となり「それならプロの世界チャンピオンを目指そう」と今年３月に駒大を１年で中退。「井上尚弥さんがいるということもあるし、最高の環境で練習ができる。ここで世界チャンピオンを目指したいなと思った」と大橋秀行会長（６１）に電話をかけ、同ジム入門を直談判した。

身長１７１センチの長身サウスポーで「一発で倒すのが自分の魅力だと思っている。そこを魅せていきたい。軽量級だが、パンチには自信がある。全試合ＫＯを目指して頑張りたい」とＫＯにこだわりを持つ。「まずはフライ級で世界チャンピオンを目指していきたい。その後は複数階級を制覇したい」と語ると、指を折って階級を数えながら「井上尚弥さんがフェザー級で５階級（制覇）に行くかも、となっているので、僕も５階級を目指して頑張りたい」と目を輝かせた。

憧れの選手は、ジムの先輩となる世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝、ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝の兄弟。ただ、ボクシングスタイルは前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝に似ているという。「おこがましいんですけど、中谷潤人さんにスタイルがめっちゃ似ていると言われている。意識しているわけではないですが、参考にさせてもらっている」と話した。

東福岡高時代は、全国総体（インターハイ）で３連覇。２３、２４年の選抜、２３年アジアユース、２５年国スポでも優勝するなど、アマチュア戦績は５７勝（３０ＲＳＣ）１敗を誇る。駒大では、今春駒大を卒業して６月にプロテスト受験予定の長男・颯太、駒大３年の次男・鉱一とともに「中山３兄弟」として活躍。昨年度の関東大学リーグ１部では、３兄弟がいずれも全勝で階級賞（颯太＝ライトウエルター級、鉱一＝ライト級、聖也＝フライ級）を獲得するなど、２連覇に貢献した。

すでに大橋ジムでは、３月にプロデビューした「ザ・サンダー」片岡雷斗（１９）＝大橋＝とスパーリングを行っている。両者は高校２年時の総体決勝で対戦し、中山が判定勝ち。片岡にアマチュア唯一の黒星（５７勝３１ＲＳＣ１敗）をつけた。また、アマチュアで公式戦４９戦全勝（３３ＲＳＣ）を誇り６月１０日の興行でプロデビューする「ザ・キング」藤木勇我（１８）＝大橋＝にも、小学６年時に勝利している。

大橋会長も「世界チャンピオンになることは間違いない。片岡とのスパーリングはすごかった。見ている人がため息が出るほどだった。本当にこれからが楽しみです」と期待。中山が「３年以内には世界王者になりたい」と話すと、会長は「いや、もっと早くいくな」と太鼓判を押した。

◆中山 聖也（なかやま・せいや）２００６年１１月７日、福岡市東区生まれ。１９歳。６歳から兄２人と「スタービーアマチュアボクシングスクール」でボクシングを始める。２２〜２４年総体、２３、２４年選抜、２３年アジアユース、２５年国スポでも優勝するなど、東福岡高、駒大でアマ７冠。アマチュア戦績は５７勝（３０ＲＳＣ）１敗。身長１７１センチのサウスポー。４人きょうだいの三男（兄２人と妹１人）。趣味は買い物。