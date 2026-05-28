「シール交換、まだ楽しい」「今こそ自分の好みで集める」“見せる収納”としても楽しいシール帳
SNSでも話題になったシール交換やシール帳づくり。ブームのおかげで種類が増えた今こそ、本当のシール好きの本領発揮。好きなシールを集めて、並べて、眺める楽しさはやっぱり特別だ。昔のように友達と交換して楽しむのはもちろん、今は「好き」を集めて残しておけるアルバムや、“見せる収納”として楽しむ人も多い。自分だけの小さなコレクションが完成させよう。
【写真】シール交換やシール帳づくりはまだまだ楽しい
■シール 手帳 透明 大きめ A5 収納バインダー 星柄シールバインダー ピンク
透明感のあるピンクのデザインがかわいい、A5サイズのシール収納バインダー。大きめサイズなので、細かいシールだけでなく、少し存在感のあるぷっくりシールやデコシールも整理しやすいのが魅力だ。透明スリーブが20枚付いているため、届いてすぐにシール収納を始められるのも嬉しい。表紙は中身が見えるクリアタイプで、集めたシールを“見せる収納”として楽しめる。シール交換用として持ち歩くよりは、自宅でじっくりコレクションを眺めたい人にぴったり。星柄のデザインもほどよくガーリーで、平成女児っぽいときめきを今っぽく楽しめるアイテムだ。
●おすすめポイント
・A5の大きめサイズでシールをゆったり収納できる
・透明スリーブ20枚付きで届いてすぐ使いやすい
・クリアデザインで“見せる収納”としてもかわいい
■水シール ウォーター シール ぷっくり 女の子 立体 きらきら かわいい 手帳デコ DIY
ぷっくりとした立体感と、きらきらした質感が目を引くウォーターシール。手帳デコや小物デコに使うのはもちろん、シール帳に入れて眺めるだけでも気分が上がるかわいさがある。女の子らしいモチーフや透明感のあるデザインは、今っぽい“うるちゅる系”のシールが好きな人にもぴったり。2枚セットなので、1枚は使う用、もう1枚は保存用に分けても楽しめる。シール交換をするなら、ぷっくり感やきらきら感があるものは存在感があり、相手にも喜ばれやすい。シール帳の中に入れるだけで、ページ全体が華やかになるアイテムだ。
●おすすめポイント
・ぷっくり立体感があり、シール帳の中でも存在感が出る
・きらきら感がかわいく、手帳デコにも使いやすい
・2枚セットで交換用・保存用に分けやすい
■zenoco A5 リフィル シール台紙 透明PET製 薄型シート 0.3mm加厚版 立体シール収納専用 6穴 10枚
シール帳を長く楽しみたいなら、リフィルの買い足しは必須。こちらはA5サイズの6穴バインダー用リフィルで、透明PET製のシンプルなシール台紙。0.3mmの加厚版で、薄型ながらもしっかり感があり、ぷっくりした立体シールの収納にも使いやすい。透明タイプなので、シールの色やデザインを邪魔せず、コレクションをきれいに見せられるのもポイント。はがせる仕様のため、気分に合わせて並べ替えたり、ジャンルごとに整理し直したりしやすい。シールが増えてきた人や、バインダーの中身をもっと充実させたい人におすすめだ。
●おすすめポイント
・A5・6穴タイプのシールバインダーに追加しやすい
・透明PET製でシールのデザインをきれいに見せられる
・はがせる台紙で並べ替えや整理がしやすい
■きゅるるんシール vol.2【桜】立体 箔押し ラメ BS-PRG007
“きゅるるん”という名前の通り、ときめき感たっぷりの立体シール。桜モチーフに箔押しやラメのきらめきが加わり、シール帳に入れるだけで特別感のあるページが作れる。ぷっくりした質感は、貼って使うだけでなく、コレクションとして眺めてもかわいい。春っぽい雰囲気や淡い色合いが好きな人はもちろん、ガーリーなシールを集めている人にもぴったり。シール交換で出しても「かわいい」と言われやすい華やかさがあり、レート高めに感じられるタイプのシールだ。手帳やメッセージカードのワンポイントにも使いやすい。
●おすすめポイント
・桜モチーフ×箔押し×ラメで特別感がある
・立体感があり、シール帳に入れても映える
・手帳デコやカードデコにも使いやすい
■クラックス おはじき シール フレーク サンリオキャラクターズ 日焼けサマー 134020
サンリオキャラクターズのかわいさと、夏らしいデザインが楽しめるフレークシール。おはじきのような丸みのあるデザインで、シール帳に並べるとコレクション感が出るのが魅力だ。日焼けサマーというテーマもユニークで、いつものサンリオとは少し違う表情を楽しめる。フレークタイプなので、交換用にも分けやすく、友達と少しずつシェアしたいときにも便利。キャラクターものはシール帳の中でも目を引きやすく、ページのアクセントとしても活躍する。平成女児っぽい懐かしさと、今っぽいかわいさの両方を楽しめるアイテムだ。
●おすすめポイント
・サンリオキャラクターズのデザインで集める楽しさがある
・フレークタイプでシール交換しやすい
・おはじき風の丸いデザインがシール帳に並べてもかわいい
ぷっくりした立体シール、きらきら光るラメ入りシール、キャラクターのフレークシール。お気に入りを透明バインダーに並べるだけで、眺めて楽しい“見せる収納”が完成する。交換して楽しむのも、使わずに大切に残しておくのも自由。好きなものを集める小さな趣味として、シール帳づくりの楽しさはまだまだ続く。
【写真】シール交換やシール帳づくりはまだまだ楽しい
■シール 手帳 透明 大きめ A5 収納バインダー 星柄シールバインダー ピンク
●おすすめポイント
・A5の大きめサイズでシールをゆったり収納できる
・透明スリーブ20枚付きで届いてすぐ使いやすい
・クリアデザインで“見せる収納”としてもかわいい
■水シール ウォーター シール ぷっくり 女の子 立体 きらきら かわいい 手帳デコ DIY
ぷっくりとした立体感と、きらきらした質感が目を引くウォーターシール。手帳デコや小物デコに使うのはもちろん、シール帳に入れて眺めるだけでも気分が上がるかわいさがある。女の子らしいモチーフや透明感のあるデザインは、今っぽい“うるちゅる系”のシールが好きな人にもぴったり。2枚セットなので、1枚は使う用、もう1枚は保存用に分けても楽しめる。シール交換をするなら、ぷっくり感やきらきら感があるものは存在感があり、相手にも喜ばれやすい。シール帳の中に入れるだけで、ページ全体が華やかになるアイテムだ。
●おすすめポイント
・ぷっくり立体感があり、シール帳の中でも存在感が出る
・きらきら感がかわいく、手帳デコにも使いやすい
・2枚セットで交換用・保存用に分けやすい
■zenoco A5 リフィル シール台紙 透明PET製 薄型シート 0.3mm加厚版 立体シール収納専用 6穴 10枚
シール帳を長く楽しみたいなら、リフィルの買い足しは必須。こちらはA5サイズの6穴バインダー用リフィルで、透明PET製のシンプルなシール台紙。0.3mmの加厚版で、薄型ながらもしっかり感があり、ぷっくりした立体シールの収納にも使いやすい。透明タイプなので、シールの色やデザインを邪魔せず、コレクションをきれいに見せられるのもポイント。はがせる仕様のため、気分に合わせて並べ替えたり、ジャンルごとに整理し直したりしやすい。シールが増えてきた人や、バインダーの中身をもっと充実させたい人におすすめだ。
●おすすめポイント
・A5・6穴タイプのシールバインダーに追加しやすい
・透明PET製でシールのデザインをきれいに見せられる
・はがせる台紙で並べ替えや整理がしやすい
■きゅるるんシール vol.2【桜】立体 箔押し ラメ BS-PRG007
“きゅるるん”という名前の通り、ときめき感たっぷりの立体シール。桜モチーフに箔押しやラメのきらめきが加わり、シール帳に入れるだけで特別感のあるページが作れる。ぷっくりした質感は、貼って使うだけでなく、コレクションとして眺めてもかわいい。春っぽい雰囲気や淡い色合いが好きな人はもちろん、ガーリーなシールを集めている人にもぴったり。シール交換で出しても「かわいい」と言われやすい華やかさがあり、レート高めに感じられるタイプのシールだ。手帳やメッセージカードのワンポイントにも使いやすい。
●おすすめポイント
・桜モチーフ×箔押し×ラメで特別感がある
・立体感があり、シール帳に入れても映える
・手帳デコやカードデコにも使いやすい
■クラックス おはじき シール フレーク サンリオキャラクターズ 日焼けサマー 134020
サンリオキャラクターズのかわいさと、夏らしいデザインが楽しめるフレークシール。おはじきのような丸みのあるデザインで、シール帳に並べるとコレクション感が出るのが魅力だ。日焼けサマーというテーマもユニークで、いつものサンリオとは少し違う表情を楽しめる。フレークタイプなので、交換用にも分けやすく、友達と少しずつシェアしたいときにも便利。キャラクターものはシール帳の中でも目を引きやすく、ページのアクセントとしても活躍する。平成女児っぽい懐かしさと、今っぽいかわいさの両方を楽しめるアイテムだ。
●おすすめポイント
・サンリオキャラクターズのデザインで集める楽しさがある
・フレークタイプでシール交換しやすい
・おはじき風の丸いデザインがシール帳に並べてもかわいい
ぷっくりした立体シール、きらきら光るラメ入りシール、キャラクターのフレークシール。お気に入りを透明バインダーに並べるだけで、眺めて楽しい“見せる収納”が完成する。交換して楽しむのも、使わずに大切に残しておくのも自由。好きなものを集める小さな趣味として、シール帳づくりの楽しさはまだまだ続く。