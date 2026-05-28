◇全仏オープン第5日 女子シングルス2回戦（2026年5月28日 パリ・ローランギャロス）

テニスの4大大会第2戦、全仏オープンが28日、パリのローランギャロスで行われ、女子シングルス2回戦で元世界ランキング1位の大坂なおみ（28＝フリー）が世界72位で、24年パリ五輪銀メダルのドナ・ベキッチ（29＝クロアチア）と対戦。1回戦に続き、ド派手なウエアで観客を盛り上げた。

ゴールドのジップアップのトップスにスコートを合わせたスタイルで登場。トップスにはボリュームのある白のオーバースカートがついており、試合前の練習が始まる前に、それを取り外すパフォーマンスも見せた。

26日の初戦は黒のロングドレスでコートに姿を現した大坂。ベンチに荷物を置いてドレスを脱ぐと、上下ともに金色のド派手なウエアが出現し、観客からは歓声を上がっていた。試合後の会見では「夜のエッフェル塔みたいだと思った」と語っていた。

初戦とは違うスタイルを披露し、解説の伊達公子は「2つ目が出てきましたね」とコメントしていた。

大坂は今年1月の全豪オープンでもド派手ウエアで観客を魅了。白いベールと蝶があしらわれた白ハットをかぶり、白い奇抜な形の傘、大きなフリルが付いたパンツ、緑を基調としたナイキのウエア姿で登場し、話題を集めていた。