◇MLB ドジャース4-1ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督がこの日、投手兼1番DHで先発出場し、投打で活躍した大谷翔平選手のすごみについて言及しました。

まずロバーツ監督は、大谷選手がこの日、6回無安打ながらも5四死球を出すなどベストな状態ではなかったと明かします。そして「速球の制球力が欠けていて、四球があったり悪いカウントに追い込まれたりしました。ストレスがかかる場面では必要な球を投げていましたが、今夜は単に速球の制球力がよくなかったと感じました」と語りました。

それでも結果的に6回無安打7奪三振と好投となった要因については「球速は大きな武器になっていると思います。だから、たとえ不利なカウントになっても、グッドマンを2度フライアウトに打ち取ることができるんです」と速球の威力について述べると、続けて「スイーパーは打者を不安にさせるのに十分な球威があり、カーブで相手のタイミングをずらすこともできます。スイーパーは右から左へ大きく曲げることができて、さらに得点圏にランナーを置くと、彼は本当に集中力を高めて投球のコントロールが冴えわたります。あの選手はとにかくものすごく勝負強いんです」と説明し、どの球種も一級品である大谷選手の実力を評価しました。