ハーゲンダッツ×旬の夏フルーツがアフタヌーンティーに！　「ベイサイド・サマー・アフタヌーンティー withハーゲンダッツ」開催

ベストブライダルが神奈川県横浜市にて運営する結婚式場「アートグレイス ポートサイドヴィラ」では6月16日〜9月13日、館内の「リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA」にて、「ベイサイド・サマー・アフタヌーンティー withハーゲンダッツ」を販売します。

■スイーツは夏が旬のフルーツ×ハーゲンダッツ アイスクリームによる7種類

同プランでは、夏が旬のフルーツである桃やメロン、マンゴー、ドラゴンフルーツ、パイナップルを、ハーゲンダッツ アイスクリームとともに楽しめる7種類のスイーツを展開します。

スイーツは、「バニラ」をメインに、青いジュレとクランブルで海辺を表現したグラスデザートや、貝殻マカロンで「クッキー＆クリーム」をサンドしたマカロンアイスクリームサンド、砂浜に置かれたサンダルに見立てたアイシングクッキーが登場。

さらに、チーズケーキにメロンをに合わせた逸品やマンゴーとドラゴンフルーツを包み、シークワーサーとシャンパンが香るジュレ、桃のムース、パイナップルのタルトも楽しめます。

セイボリーは、ロコモコ風バーガーやガーリックシュリンプ、サーモンと完熟マンゴーの甘みが調和するタスマニアサーモンとマンゴーのロミロミサラダの3種を提供します。

オプションには、「トロピカルサンセットパフェ with ハーゲンダッツ」を用意。白ブドウ・オレンジ・ブラッドオレンジのジュレと、ココナッツのブランマンジェで層を織りなし、パッションマンゴーソース、パイナップルをあわせました。トップには桃のコンポートやココナッツメレンゲ、「バニラ」を添えています。

■プラン概要

プラン名：ベイサイド・サマー・アフタヌーンティー withハーゲンダッツ

販売場所：リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA（アートグレイス ポートサイドヴィラ）

販売期間：2026年6月16日〜9月13日 ※要予約

販売時間：＜平日＞12:00〜17:00（L.O 15:00）、＜土日祝＞15:00〜17:00（L.O 15:00）

販売価格：＜平日＞1名5,300円〜、＜土日祝＞1名6,300円〜

定休日：月曜日（祝日を除く）・年末年始、その他不定休日あり

メニュー：

【スイーツ】ビーチのヴェリーヌ、サンダルクッキー、貝殻のマカロンアイスサンド、メロンのケーキ、マンゴーとドラゴンフルーツのシークワーサージュレ、パッションとパインのタルト、桃のムース

【セイボリー】ロコモコ風バーガー、ガーリックシュリンプ、タスマニアサーモンとマンゴーのロミロミサラダ

【特製スコーン】プレーン／紅茶 コンディメント：桃ジャム

【ドリンク】マリアージュフレール社の紅茶やハーブティー、コーヒー、ソフトドリンクなどがフリーフロー

【オプション】トロピカルサンセットパフェwithハーゲンダッツ（3,000円〜）、トロピカルサンセットミニパフェwithハーゲンダッツ（1,495円）、推し活ケーキ（2,000円）

※パフェ以外アフタヌーンティーとセットで注文可

【プラン】ミニパフェ・スパークリング付アフタヌーンティー（6,500円〜）、パフェ・スパークリング付アフタヌーンティー（8,100円〜）

（フォルサ）