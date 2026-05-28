「悔しがる権利もなかった」カタール大会から約3年半…上田綺世が自身2度目のW杯へ「当時とは立場も違う」

「悔しがる権利もなかった」カタール大会から約3年半…上田綺世が自身2度目のW杯へ「当時とは立場も違う」