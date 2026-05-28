「素敵すぎる」「ドレス姿もMVP」女子リーグ最優秀選手が魅せた“エレガントな装い”にファンうっとり！「眩しい」
女子プロサッカーリーグ『WEリーグ』のINAC神戸レオネッサに所属するMF成宮唯の“ドレスアップ姿”が脚光を浴びている。
５月26日に都内で開催された年間表彰式『WEリーグアウォーズ』では、2025-26シーズンの各賞受賞者が発表され、成宮が初の最優秀選手賞（MVP）に輝いた。
表彰式に登場した成宮は、白黒２トーンの煌びやかなドレス姿を披露。首元には大ぶりのアクセサリーを合わせ、ピッチ上とはまた違うエレガントかつ華やかな装いで会場を彩った。
この姿にSNS上では、「ユニホーム姿もドレス姿もMVPです」「素敵すぎる」「ドレス姿が眩しい！」「涙もドレスも最高」といった声が続々。リーグを代表する活躍を見せた実力者の“ギャップ”にも注目が集まった。
成宮は今季、INAC神戸のリーグ優勝に大きく貢献。リーグ戦全22試合にフル出場し、８ゴールを記録するなど存在感を発揮した。最高のシーズンを締めくくるにふさわしい“MVPの輝き”となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「涙もドレスも最高」INAC成宮唯の表彰式登壇シーン！
５月26日に都内で開催された年間表彰式『WEリーグアウォーズ』では、2025-26シーズンの各賞受賞者が発表され、成宮が初の最優秀選手賞（MVP）に輝いた。
表彰式に登場した成宮は、白黒２トーンの煌びやかなドレス姿を披露。首元には大ぶりのアクセサリーを合わせ、ピッチ上とはまた違うエレガントかつ華やかな装いで会場を彩った。
この姿にSNS上では、「ユニホーム姿もドレス姿もMVPです」「素敵すぎる」「ドレス姿が眩しい！」「涙もドレスも最高」といった声が続々。リーグを代表する活躍を見せた実力者の“ギャップ”にも注目が集まった。
成宮は今季、INAC神戸のリーグ優勝に大きく貢献。リーグ戦全22試合にフル出場し、８ゴールを記録するなど存在感を発揮した。最高のシーズンを締めくくるにふさわしい“MVPの輝き”となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「涙もドレスも最高」INAC成宮唯の表彰式登壇シーン！