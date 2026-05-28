「日経225ミニ」手口情報（28日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限24万4041枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月28日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の24万4041枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 244041( 244037)
ソシエテジェネラル証券 158910( 158910)
バークレイズ証券 65020( 65020)
SBI証券 82322( 42050)
松井証券 30348( 30348)
楽天証券 54059( 25153)
日産証券 16730( 16730)
サスケハナ・ホンコン 15538( 15538)
JPモルガン証券 12049( 12049)
三菱UFJeスマート 13572( 8484)
野村証券 6778( 6754)
ビーオブエー証券 6076( 6076)
モルガンMUFG証券 5934( 5932)
マネックス証券 5796( 5796)
BNPパリバ証券 5491( 5491)
ゴールドマン証券 5207( 5143)
広田証券 3515( 3515)
みずほ証券 3266( 3164)
インタラクティブ証券 2804( 2804)
フィリップ証券 2253( 2253)
シティグループ証券 4( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 4104( 4104)
ABNクリアリン証券 3919( 3919)
バークレイズ証券 3409( 3409)
SBI証券 771( 251)
フィリップ証券 232( 232)
楽天証券 313( 119)
マネックス証券 98( 98)
三菱UFJeスマート 94( 66)
松井証券 56( 56)
JPモルガン証券 42( 42)
インタラクティブ証券 30( 30)
日産証券 13( 13)
ドイツ証券 5( 5)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 101( 101)
ABNクリアリン証券 9080( 80)
SBI証券 28( 20)
JPモルガン証券 20( 20)
フィリップ証券 16( 16)
松井証券 10( 10)
楽天証券 14( 8)
日産証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
UBS証券 1000( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 244041( 244037)
ソシエテジェネラル証券 158910( 158910)
バークレイズ証券 65020( 65020)
SBI証券 82322( 42050)
松井証券 30348( 30348)
楽天証券 54059( 25153)
日産証券 16730( 16730)
サスケハナ・ホンコン 15538( 15538)
JPモルガン証券 12049( 12049)
三菱UFJeスマート 13572( 8484)
野村証券 6778( 6754)
ビーオブエー証券 6076( 6076)
モルガンMUFG証券 5934( 5932)
マネックス証券 5796( 5796)
BNPパリバ証券 5491( 5491)
ゴールドマン証券 5207( 5143)
広田証券 3515( 3515)
みずほ証券 3266( 3164)
インタラクティブ証券 2804( 2804)
フィリップ証券 2253( 2253)
シティグループ証券 4( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 4104( 4104)
ABNクリアリン証券 3919( 3919)
バークレイズ証券 3409( 3409)
SBI証券 771( 251)
フィリップ証券 232( 232)
楽天証券 313( 119)
マネックス証券 98( 98)
三菱UFJeスマート 94( 66)
松井証券 56( 56)
JPモルガン証券 42( 42)
インタラクティブ証券 30( 30)
日産証券 13( 13)
ドイツ証券 5( 5)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 101( 101)
ABNクリアリン証券 9080( 80)
SBI証券 28( 20)
JPモルガン証券 20( 20)
フィリップ証券 16( 16)
松井証券 10( 10)
楽天証券 14( 8)
日産証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
UBS証券 1000( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース