「TOPIX先物」手口情報（28日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万140枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月28日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万140枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10140( 10140)
ソシエテジェネラル証券 11013( 9397)
バークレイズ証券 6768( 6768)
ビーオブエー証券 2332( 2332)
JPモルガン証券 2130( 2130)
ゴールドマン証券 1374( 1354)
シティグループ証券 1100( 1100)
モルガンMUFG証券 949( 949)
サスケハナ・ホンコン 884( 884)
SBI証券 296( 260)
BNPパリバ証券 240( 240)
UBS証券 199( 199)
日産証券 175( 175)
大和証券 109( 109)
野村証券 107( 107)
ドイツ証券 44( 44)
インタラクティブ証券 34( 34)
広田証券 32( 32)
光世証券 23( 23)
松井証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 6( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
UBS証券 54( 54)
ABNクリアリン証券 40( 40)
インタラクティブ証券 12( 12)
日産証券 7( 7)
JPモルガン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10140( 10140)
ソシエテジェネラル証券 11013( 9397)
バークレイズ証券 6768( 6768)
ビーオブエー証券 2332( 2332)
JPモルガン証券 2130( 2130)
ゴールドマン証券 1374( 1354)
シティグループ証券 1100( 1100)
モルガンMUFG証券 949( 949)
サスケハナ・ホンコン 884( 884)
SBI証券 296( 260)
BNPパリバ証券 240( 240)
UBS証券 199( 199)
日産証券 175( 175)
大和証券 109( 109)
野村証券 107( 107)
ドイツ証券 44( 44)
インタラクティブ証券 34( 34)
広田証券 32( 32)
光世証券 23( 23)
松井証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 6( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
UBS証券 54( 54)
ABNクリアリン証券 40( 40)
インタラクティブ証券 12( 12)
日産証券 7( 7)
JPモルガン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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