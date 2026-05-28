「TOPIX先物」手口情報（28日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限1万9403枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月28日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万9403枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 19403( 18691)
ABNクリアリン証券 18356( 17649)
バークレイズ証券 15419( 15139)
ゴールドマン証券 9092( 6844)
JPモルガン証券 6467( 4468)
モルガンMUFG証券 3854( 3772)
野村証券 4921( 2989)
サスケハナ・ホンコン 2156( 2156)
ビーオブエー証券 1761( 1475)
シティグループ証券 1499( 1374)
BNPパリバ証券 3358( 728)
SMBC日興証券 2905( 723)
大和証券 945( 695)
日産証券 671( 671)
みずほ証券 2561( 528)
SBI証券 623( 509)
広田証券 466( 466)
UBS証券 1513( 413)
ドイツ証券 306( 306)
三菱UFJ証券 99( 99)
三菱UFJeスマート 2( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
BNPパリバ証券 431( 31)
ソシエテジェネラル証券 19( 19)
ビーオブエー証券 15( 15)
みずほ証券 1310( 10)
日産証券 10( 10)
JPモルガン証券 1404( 4)
SBI証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
野村証券 300( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 19403( 18691)
ABNクリアリン証券 18356( 17649)
バークレイズ証券 15419( 15139)
ゴールドマン証券 9092( 6844)
JPモルガン証券 6467( 4468)
モルガンMUFG証券 3854( 3772)
野村証券 4921( 2989)
サスケハナ・ホンコン 2156( 2156)
ビーオブエー証券 1761( 1475)
シティグループ証券 1499( 1374)
BNPパリバ証券 3358( 728)
SMBC日興証券 2905( 723)
大和証券 945( 695)
日産証券 671( 671)
みずほ証券 2561( 528)
SBI証券 623( 509)
広田証券 466( 466)
UBS証券 1513( 413)
ドイツ証券 306( 306)
三菱UFJ証券 99( 99)
三菱UFJeスマート 2( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
BNPパリバ証券 431( 31)
ソシエテジェネラル証券 19( 19)
ビーオブエー証券 15( 15)
みずほ証券 1310( 10)
日産証券 10( 10)
JPモルガン証券 1404( 4)
SBI証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
野村証券 300( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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