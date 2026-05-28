「日経225先物」手口情報（28日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万4490枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月28日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4490枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14490( 13220)
ソシエテジェネラル証券 13278( 11176)
バークレイズ証券 5696( 5231)
モルガンMUFG証券 2642( 2501)
サスケハナ・ホンコン 2064( 2064)
JPモルガン証券 4571( 1537)
BNPパリバ証券 3102( 1353)
ゴールドマン証券 1458( 1280)
三菱UFJ証券 1205( 1066)
SBI証券 1924( 971)
ビーオブエー証券 2526( 964)
みずほ証券 948( 918)
UBS証券 1886( 789)
日産証券 788( 788)
松井証券 720( 720)
野村証券 1352( 647)
楽天証券 696( 436)
ドイツ証券 428( 428)
大和証券 506( 402)
SMBC日興証券 377( 377)
シティグループ証券 889( 0)
三菱UFJeスマート 62( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 573( 573)
ソシエテジェネラル証券 1301( 451)
ABNクリアリン証券 1495( 345)
ビーオブエー証券 65( 65)
SBI証券 113( 61)
松井証券 50( 50)
みずほ証券 42( 42)
楽天証券 40( 28)
日産証券 27( 27)
ドイツ証券 18( 18)
インタラクティブ証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 16( 10)
岩井コスモ証券 8( 8)
モルガンMUFG証券 8( 8)
光世証券 5( 5)
UBS証券 505( 5)
JPモルガン証券 1503( 3)
BNPパリバ証券 1503( 3)
ゴールドマン証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14490( 13220)
ソシエテジェネラル証券 13278( 11176)
バークレイズ証券 5696( 5231)
モルガンMUFG証券 2642( 2501)
サスケハナ・ホンコン 2064( 2064)
JPモルガン証券 4571( 1537)
BNPパリバ証券 3102( 1353)
ゴールドマン証券 1458( 1280)
三菱UFJ証券 1205( 1066)
SBI証券 1924( 971)
ビーオブエー証券 2526( 964)
みずほ証券 948( 918)
UBS証券 1886( 789)
日産証券 788( 788)
松井証券 720( 720)
野村証券 1352( 647)
楽天証券 696( 436)
ドイツ証券 428( 428)
大和証券 506( 402)
SMBC日興証券 377( 377)
シティグループ証券 889( 0)
三菱UFJeスマート 62( 0)
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 573( 573)
ソシエテジェネラル証券 1301( 451)
ABNクリアリン証券 1495( 345)
ビーオブエー証券 65( 65)
SBI証券 113( 61)
松井証券 50( 50)
みずほ証券 42( 42)
楽天証券 40( 28)
日産証券 27( 27)
ドイツ証券 18( 18)
インタラクティブ証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 16( 10)
岩井コスモ証券 8( 8)
モルガンMUFG証券 8( 8)
光世証券 5( 5)
UBS証券 505( 5)
JPモルガン証券 1503( 3)
BNPパリバ証券 1503( 3)
ゴールドマン証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース