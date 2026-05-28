M!LK曽野舜太、原宿に降臨 個人初の美容アンバサダー就任に喜び爆発「うれしいで滅！」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が28日、東京・＠cosme TOKYO 原宿店 2F POP-UPスペースで開催された「スキンケアブランド『KATAN』アンバサダー就任記者会見』に出席した。
【写真】「うれしいで滅！」さわやか白シャツ姿でポーズをきめる曽野舜太
曽野は、個人での美容アンバサダー就任は今回が初めてとなる。笑顔で登場した曽野は「ブランドアンバサダーになれて、うれしいで滅！」と、M!LKの楽曲「好きすぎて滅！」の振り付けである「滅ポーズ」を決めて、喜びを爆発。「うれしいとともに気が引き締まる思いでいっぱいです」と背筋を伸ばした。
同ブランドのアイテムを愛用している曽野は「朝から夜までお仕事をさせていただいて、メイクをしているので、乾燥するんです。そんな時、（ミスト状化粧水を）シュッシュッとしてスポンジでたたくと保たれるんです。自分を大切にしている感もありつつ、日常になじみやすいんです。最高です」とコメント。去り際には、写真撮影のために持っていた同商品をシュッシュとふりかけ、アンバサダーっぷりを発揮した。
同ブランドは、きのう27日から6月2日まで＠cosme TOKYO 原宿店 2Fでポップアップを開催している。
【写真】「うれしいで滅！」さわやか白シャツ姿でポーズをきめる曽野舜太
曽野は、個人での美容アンバサダー就任は今回が初めてとなる。笑顔で登場した曽野は「ブランドアンバサダーになれて、うれしいで滅！」と、M!LKの楽曲「好きすぎて滅！」の振り付けである「滅ポーズ」を決めて、喜びを爆発。「うれしいとともに気が引き締まる思いでいっぱいです」と背筋を伸ばした。
同ブランドは、きのう27日から6月2日まで＠cosme TOKYO 原宿店 2Fでポップアップを開催している。