実写『おそ松さん』入場者特典第1＆2弾が発表 特シェー!!!!?ステッカー配布＆劇中ユニット“F6”ライブ映像を上映
Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健と草間リチャード敬太、関西ジュニアの西村拓哉が主演する実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の入場者プレゼントが解禁された。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今作の主人公は、松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）
【写真】劇中ユニット“F6”場面カットも解禁
入場者特典の第1弾（6月12日の公開初日から14日までの3日間限定）は、映画『おそ松さん』特シェー!!!!?ステッカーが全国の上映劇場にて配布。本ポスタービジュアルのデザインに加え、チラシに掲載されている6つ子たちのおんぶ姿、さらにそれぞれのシェーポーズをあしらったかわいらしいデザインとなっている。
さらに、6月19日からの第2弾特典として、劇中に登場するユニットF6（エフシックス）のライブ映像を収録。F6とは、TVアニメ「おそ松さん」に登場する、“びっくりするほどルックスがいい" 6つ子のイケメンver.で、アニメでも登場するたび大きな話題を呼んできた人気キャラクター。そんなF6が、今作でまさかの実写ライブシーンとして満を持して登場する。
劇中ではアイドルユニットとして華やかなパフォーマンスを披露しており、圧巻のダンスと歌唱で“本領発揮”。一度聴いたら病みつきになる音楽と圧巻のライブ映像に仕上がっている。本編内では舞台『おそ松さん on STAGE』でも披露された人気の楽曲「FANTASTIC ECSTASY」の一部ライブパフォーマンスが盛り込まれているが、第2弾来場者特典としてフル尺の約5分にわたる豪華ライブシーンが本編の上映後に後付け映像として上映。こちらは7月5日までの期間限定で全国の上映劇場で鑑賞することができる。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今作の主人公は、松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）
入場者特典の第1弾（6月12日の公開初日から14日までの3日間限定）は、映画『おそ松さん』特シェー!!!!?ステッカーが全国の上映劇場にて配布。本ポスタービジュアルのデザインに加え、チラシに掲載されている6つ子たちのおんぶ姿、さらにそれぞれのシェーポーズをあしらったかわいらしいデザインとなっている。
さらに、6月19日からの第2弾特典として、劇中に登場するユニットF6（エフシックス）のライブ映像を収録。F6とは、TVアニメ「おそ松さん」に登場する、“びっくりするほどルックスがいい" 6つ子のイケメンver.で、アニメでも登場するたび大きな話題を呼んできた人気キャラクター。そんなF6が、今作でまさかの実写ライブシーンとして満を持して登場する。
劇中ではアイドルユニットとして華やかなパフォーマンスを披露しており、圧巻のダンスと歌唱で“本領発揮”。一度聴いたら病みつきになる音楽と圧巻のライブ映像に仕上がっている。本編内では舞台『おそ松さん on STAGE』でも披露された人気の楽曲「FANTASTIC ECSTASY」の一部ライブパフォーマンスが盛り込まれているが、第2弾来場者特典としてフル尺の約5分にわたる豪華ライブシーンが本編の上映後に後付け映像として上映。こちらは7月5日までの期間限定で全国の上映劇場で鑑賞することができる。