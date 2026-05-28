「ツッコミどころが多すぎて」… モナキ、おヨネの想い出の地・ひらパーへ じんはゴネて1人で踊り続ける事態
4人組歌謡コーラス・グループのモナキが、あす29日放送の読売テレビ音楽番組『音道楽√』（深0：35〜 ※関西ローカル／放送後TVer配信予定）に出演する。
【写真】なんでそこ？ モナキ、ひらパー「摩訶不思議堂」前で集合ショット
モナキは純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースを手掛け、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がSNSを中心に大きな話題。今回『音道楽√』に初登場し、メンバー・おヨネの想い出の地・ひらかたパークを満喫する。
「おヨネがひらパー満喫したいらしいで、しらんけど〜！」と題された今回の企画では、モナキのメンバーで唯一の関西出身・おヨネが子どもの頃よく来ていたという想い出の地・ひらパーをメンバー全員で思う存分楽しむ。
おヨネはひらパーでの想い出として、高校時代に「ひとり遊園地」にチャレンジしたというエピソードを明かす。さらに、ひらパーに勉強道具を持ち込み勉強をしていたと語り始めると、メンバーは「ツッコミどころが多すぎて何からツッコめば良いのか…」と困惑の表情を見せる。
そして一行は、ゴムボートで激流を下るアトラクションに搭乗することに。しかし最年長のリーダー・じんからまさかの絶叫NG宣言が飛び出し、ゴネにゴネ続けた結果、他のメンバーたちがアトラクションを楽しんでいる間、じんは地上で「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のダンスを一人で踊りながら、ひらパーの来場客にモナキのPRを行うという謎展開。その後もさまざまなアトラクションに搭乗する中、一貫して絶叫NGを主張するじんは、さらに過酷な状況でダンスする事態となる。
【写真】なんでそこ？ モナキ、ひらパー「摩訶不思議堂」前で集合ショット
モナキは純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースを手掛け、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がSNSを中心に大きな話題。今回『音道楽√』に初登場し、メンバー・おヨネの想い出の地・ひらかたパークを満喫する。
おヨネはひらパーでの想い出として、高校時代に「ひとり遊園地」にチャレンジしたというエピソードを明かす。さらに、ひらパーに勉強道具を持ち込み勉強をしていたと語り始めると、メンバーは「ツッコミどころが多すぎて何からツッコめば良いのか…」と困惑の表情を見せる。
そして一行は、ゴムボートで激流を下るアトラクションに搭乗することに。しかし最年長のリーダー・じんからまさかの絶叫NG宣言が飛び出し、ゴネにゴネ続けた結果、他のメンバーたちがアトラクションを楽しんでいる間、じんは地上で「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のダンスを一人で踊りながら、ひらパーの来場客にモナキのPRを行うという謎展開。その後もさまざまなアトラクションに搭乗する中、一貫して絶叫NGを主張するじんは、さらに過酷な状況でダンスする事態となる。