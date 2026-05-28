映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』Prime Video見放題独占配信 松田元太、水上恒司、高石あかりらが声を担当
1978年の発売開始から世代を超えて愛され続けるギンビス社の動物型ビスケット「たべっ子どうぶつ」たちが活躍する映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』（2025年）が、6月1日からPrime Videoにて見放題独占配信を開始。また、5月28日からはレンタル、デジタルセルの配信先が拡大される。
【写真】モフモフSHOPのキュートなグッズ
おかしと人間が仲よく暮らすスイーツランドでは、歌って踊るスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」が大人気。しかし、この世の全てのおかしを排除し世界征服を狙う最凶の“わたあめ軍団”によって、ぺがさすちゃんが捕らわれてしまった。大切な仲間のため、モフモフカワイイだけで戦闘力ゼロのたべっ子どうぶつたちは、1000％不可能な“ぺがさすちゃん救出ミッション”に立ち上がる。絶体絶命の彼らが見つけた、大逆転の秘策とは――。
声の出演は松田元太（Travis Japan）、水上恒司、高石あかり（※高＝はしごだか）、藤森慎吾、蒼井翔太、小澤亜李、水瀬いのり、東山奈央、立木文彦、間宮くるみ、大野りりあな、関智一、大塚明夫、大塚芳忠ら。
また6月27日から7月5日の9日間、東京・新宿マルイ アネックスにて「たべっ子どうぶつ THE MOVIE モフモフSHOP」の開催が決定。これまで、東京（渋谷）・愛知・広島・福岡で開催され、大好評を博したオフィシャルPOP UPイベント「たべっ子どうぶつ THE MOVIE モフモフSHOP」が東京にカムバック。
さらに、新宿マルイ アネックスから発売となる新グッズも登場。これまで「モフモフSHOP」で販売されていたグッズや劇場販売グッズ、Blu-ray・DVDも販売される。
【写真】モフモフSHOPのキュートなグッズ
おかしと人間が仲よく暮らすスイーツランドでは、歌って踊るスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」が大人気。しかし、この世の全てのおかしを排除し世界征服を狙う最凶の“わたあめ軍団”によって、ぺがさすちゃんが捕らわれてしまった。大切な仲間のため、モフモフカワイイだけで戦闘力ゼロのたべっ子どうぶつたちは、1000％不可能な“ぺがさすちゃん救出ミッション”に立ち上がる。絶体絶命の彼らが見つけた、大逆転の秘策とは――。
また6月27日から7月5日の9日間、東京・新宿マルイ アネックスにて「たべっ子どうぶつ THE MOVIE モフモフSHOP」の開催が決定。これまで、東京（渋谷）・愛知・広島・福岡で開催され、大好評を博したオフィシャルPOP UPイベント「たべっ子どうぶつ THE MOVIE モフモフSHOP」が東京にカムバック。
さらに、新宿マルイ アネックスから発売となる新グッズも登場。これまで「モフモフSHOP」で販売されていたグッズや劇場販売グッズ、Blu-ray・DVDも販売される。