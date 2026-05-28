『コードギアス 奪還のロゼ』7月10日放送 シリーズ初のファンミーティングイベント開催決定「株式会社コードギアス 光和八年度定時株主総会」
2024年に全国の劇場で先行上映された『コードギアス 奪還のロゼ』が、MBS・TBS・CBC・BS-TBS“アニメイズム”枠にて、7月10日より全12話でテレビ放送されることが決定した。あわせて『コードギアス』シリーズ初のファンミーティングイベントが開催されることが発表された。
【画像】株主優待券もある（笑）『株式会社コードギアス』ビジュアル
『コードギアス』シリーズは、2006年に『コードギアス 反逆のルルーシュ』全25話、2008年に続編『コードギアス 反逆のルルーシュ R2』全25話がテレビアニメとして放送された人気作品。
スピンオフ作品やコミカライズ、ゲームや舞台化などメディアミックス展開されており、2017年にNHKが行った、日本で制作された約1万タイトルの作品から、視聴者投票でベストアニメを選出する企画「ベスト・アニメ100」で7位にランクインするなど、2000年代を代表するアニメ作品として知られている。
近年は2017年10月から2018年5月にかけて、テレビシリーズ『反逆のルルーシュ』、『反逆のルルーシュ Ｒ２』全50話を3本の映画に再編集し、全編新規アフレコ収録と新作カットを追加した劇場総集編3部作が順次公開。そして劇場総集編3部作のその後を描く完全新作映画『コードギアス 復活のルルーシュ』が2019年2月に公開されたあと、新作アニメーションシリーズ『コードギアス 奪還のロゼ』が2024年5月より劇場にて全4幕上映された。なお、『コードギアス』シリーズの完全新作『コードギアス 星追いのアスパル』が制作されることも決まっている。
『コードギアス 奪還のロゼ』は、『反逆』『復活』のその後を描く『コードギアス』シリーズで、非常に優れた運動能力とナイトメアフレームの高い操縦技術を持つ兄のアッシュ、頭脳明晰で情報収集、作戦指揮を担当している弟のロゼ、2人の兄弟が繰り広げる新たな物語となっている。
4月１日のエイプリルフール企画として発表した『株式会社コードギアス』だが、コードギアスシリーズ20周年ファンミーティング&スタッフトークイベント「株式会社コードギアス 光和八年度定時株主総会」が、7月4日にKFC Hallで開催決定。出演者は福山潤、谷口廣次朗（プロデューサー）となっている。
20周年を辿る、ファンへの感謝の決算報告、ファンと一緒に考えるコーナー、スペシャルトークを展開。株式会社コードギアスの描き下ろしイラストを使用したグッズも発売され、1会計につき税込3500円以上購入すると、『株式会社コードギアス株主ご優待券』を1枚渡される。
(C) SUNRISE／PROJECT G-ROZE Character Design (C) 2006-2024 CLAMP・ST
【画像】株主優待券もある（笑）『株式会社コードギアス』ビジュアル
『コードギアス』シリーズは、2006年に『コードギアス 反逆のルルーシュ』全25話、2008年に続編『コードギアス 反逆のルルーシュ R2』全25話がテレビアニメとして放送された人気作品。
近年は2017年10月から2018年5月にかけて、テレビシリーズ『反逆のルルーシュ』、『反逆のルルーシュ Ｒ２』全50話を3本の映画に再編集し、全編新規アフレコ収録と新作カットを追加した劇場総集編3部作が順次公開。そして劇場総集編3部作のその後を描く完全新作映画『コードギアス 復活のルルーシュ』が2019年2月に公開されたあと、新作アニメーションシリーズ『コードギアス 奪還のロゼ』が2024年5月より劇場にて全4幕上映された。なお、『コードギアス』シリーズの完全新作『コードギアス 星追いのアスパル』が制作されることも決まっている。
『コードギアス 奪還のロゼ』は、『反逆』『復活』のその後を描く『コードギアス』シリーズで、非常に優れた運動能力とナイトメアフレームの高い操縦技術を持つ兄のアッシュ、頭脳明晰で情報収集、作戦指揮を担当している弟のロゼ、2人の兄弟が繰り広げる新たな物語となっている。
4月１日のエイプリルフール企画として発表した『株式会社コードギアス』だが、コードギアスシリーズ20周年ファンミーティング&スタッフトークイベント「株式会社コードギアス 光和八年度定時株主総会」が、7月4日にKFC Hallで開催決定。出演者は福山潤、谷口廣次朗（プロデューサー）となっている。
20周年を辿る、ファンへの感謝の決算報告、ファンと一緒に考えるコーナー、スペシャルトークを展開。株式会社コードギアスの描き下ろしイラストを使用したグッズも発売され、1会計につき税込3500円以上購入すると、『株式会社コードギアス株主ご優待券』を1枚渡される。
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