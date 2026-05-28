診察の予約を患者の都合で直前に取りやめた場合、医療機関がキャンセル料を請求できる仕組みが来月始まりますが、すべての患者にキャンセル料が発生するかのような誤った解釈が広がっていることから、厚労省は、医療機関にむけて周知するための通知の言葉を訂正することがわかりました。

厚労省によりますと、患者に「キャンセル料」を請求できるのは、「予約料をとる」という選定療養の報告を厚労省にした医療機関のみであり、こうした医療機関で予約料を支払うことを前提に診察を予約した患者が、患者側の都合で診察日の直前にキャンセルした場合に限られるということです。

しかし、予約料がない場合も含めて、すべての患者からキャンセル料を徴収できるとの誤解が医療機関に広がっていて、ホームページなどでそうした告知をする例が相次いでいます。

こうした実情をめぐって、日本テレビの取材に応じた厚労省の担当者は「予約料なしの患者の場合、キャンセル料は発生しない」との見解を示し、予約料なしの患者からキャンセル料をとるのは不適切だとしています。

厚労省は、このルール変更について周知するための通知の言葉がわかりにくく誤解をうんだことを認めていて、「誤解が生じないよう通知の言葉を訂正する方向で調整している」と話しています。

厚労省に「予約料あり」の報告をした医療機関が患者からキャンセル料を徴収する場合には、予約時に患者に説明して同意を得るほか、予約料が必要であることやキャンセル料含めた料金体系について、受付窓口や待合室などに掲示するだけでなく、原則として病院のウェブサイト上にも掲載することが義務付けられています。

予約料ありの場合、治療の内容は選定療養とは関係なく、たとえば風邪の治療などでも予約料ありで予約した患者はキャンセル料の対象になるということです。

実際にキャンセル料を導入するかどうかや、予約料、キャンセル料それぞれの金額の設定は、医療機関ごとに判断される形です 。