【解説】新たな防災気象情報「レベル4」は“避難のラストチャンス”　近所の川が「洪水予報河川」なのか事前に知っておくことも重要

気象庁が28日午後から、新たな防災気象情報の運用を始めた。

これまでの発表方法からの変更点と注意点を担当記者が解説する。

山粼夕貴キャスター：

これまで警報のレベルや名称をめぐって、分かりにくいという指摘も出ていた防災気象情報ですが、今日（28日）から新しくなります。災害対策チームの粕尾佑介記者に聞きます。

今回のポイントは２つです。

1つ目、新たな防災気象情報で、これまでと何が変わったんでしょうか。

フジテレビ・災害対策チーム 粕尾佑介記者：

新たな防災気象情報は、5段階のレベルと色分けによって取るべき行動が分かりやすくなります。

自治体が発表する緊急安全確保や避難指示の警戒レベルとの結びつきを強くして避難につなげることが狙いです。

これまでの注意報や警報などを「5段階のレベル」に整理しました。

「レベル3警報」は赤色、その上に新たに「レベル4危険警報」紫色が加わります。

そして「レベル5特別警報」が黒です。

「レベル5特別警報」が発表された場合は、すでに災害が発生している可能性が高い 極めて危険な状況です。

また、新たな情報の対象になるのは「河川氾濫」「土砂災害」「大雨」「高潮」です。

新たにできた「レベル4危険警報」は非常に重要な情報になります 。

「レベル4」は“避難のラストチャンス”

粕尾記者：

23日に沖縄県で線上降水帯が発生し、土砂災害警戒情報が発表されましたが、今日（28日）からは「レベル4土砂災害危険警報」に変わります。

「レベル4危険警報」は避難のラストチャンスです。

レベル4までに必ず避難を行うようにしてください。

山粼キャスター：

しっかり覚えておきたいですね。

暴風や大雪に関する情報が変わらないのはなぜですか。

粕尾記者：

今回、「暴風」「波浪」「大雪」「暴風雪」などはレベルをつけるなどの変更はしません。

過去の事例などから家に留まった方が安全というケースも多いため、今回はこのような対応となっています。

近所の川が「何の河川」なのか把握が重要

山粼キャスター：

続いて2つ目のポイントです。

新たな防災気象情報では「知っておくべき注意点」もあるということですが、どんな点ですか。

粕尾記者：

河川の氾濫情報については注意が必要です。河川によって情報の発表の仕方が異なります。

新たな防災気象情報で、河川氾濫情報の対象は約400の「洪水予報河川」です。

その他の中小河川などは「大雨」の情報で発表されます。

水位周知河川などの規模が小さい河川は水位が上がる予測をすることが難しく、河川氾濫の対象にするにはデータの収集などが必要だということです。

2025年9月の大雨で氾濫した東京・品川区の立会川は洪水予報河川ではないので、大雨の情報で警戒を呼びかけることになります。

自分が住んでいる近くの川が「何の河川」に該当するのか、気象庁が発表するどの情報に該当するのか把握しておく必要があります。

山粼キャスター：

いざという時のために、しっかりと事前に確認しておくことが大切です。

（「イット！」5月28日放送より）