友人との交流や新たな出会いの場にしてもらおうと、名古屋でバドミントンが楽しめるバーが2026年1月にオープンしました。



仲間と至福のひと時を楽しむ客に、仕事終わりにビールを飲むこちらのサラリーマン。飲み終えて行っていたのはバドミントンです。



名古屋市中区栄にある「Bar K」はバドミントンコートが併設されているバーです。





バーの経営者 竹内裕詞さん：「バドミントンはやっぱり体育館で集まって一緒に交流するものなんですけど、それ以外の場所があったら面白いな、第三の場所があったらもっと面白いなと思っていて。それがやる原動力になった」月に1回は来るというこちらの女性は…客：「この方とはここのバーで出会った。ここで仲良くなった」「併設していて飲みながらみんなで楽しくできるのがすごくいいなと思います、新しいコミュニティとして」バドミントンとバーをかけあわせたことで、友人との交流や新たな出会いの場となりました。バーの経営者 竹内裕詞さん：「うまさとか関係なく興味あるな、バドミントンかじってみたいな、でもいいですし、興味や関心がある方は全然ウェルカムです」